Дай Бог, чтоб вышел на прежний уровень.
Смотрю Максименко уже до 9 лямов вырос.
Вратарь «Спартака» Александр Селихов вернулся к тренировкам в общей группе после травмы. По словам генерального директора клуба Шамиля Газизова, футболисту нужно набрать форму.
26-летний Селихов не играет с апреля 2019 года. Рынок оценивает футболиста в 2 миллиона евро.
- Селихов брал со «Спартаком» чемпионство.
- Он второй по стоимости вратарь «Спартака» после Александра Максименко (9 миллионов).
- Москвичи в РПЛ идут четвертыми.