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    Чемпион России сезона-2016/17 Селихов вернулся в общую группу «Спартака». Он пропустил больше года

    Вратарь «Спартака» Александр Селихов вернулся к тренировкам в общей группе после травмы. По словам генерального директора клуба Шамиля Газизова, футболисту нужно набрать форму.

    26-летний Селихов не играет с апреля 2019 года. Рынок оценивает футболиста в 2 миллиона евро.

    • Селихов брал со «Спартаком» чемпионство.
    • Он второй по стоимости вратарь «Спартака» после Александра Максименко (9 миллионов).
    • Москвичи в РПЛ идут четвертыми.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 11:08
    Комментарии10
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      Рейтинг: +5950

      ivany4 6 минут назад

      Дай Бог, чтоб вышел на прежний уровень.
      Смотрю Максименко уже до 9 лямов вырос.

      2
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      Рейтинг: +2403

      NewLife 10 минут назад

      Здоровья и успехов, прояви характер и не сникай после травмы.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9824

      derrik2000 24 минуты назад

      Давай Саша, набирай форму!
      СПОСОБНЕЙШИЙ, ведь, вратарь, и, смею надеяться, что чёрная полоса в его спортивной жизни уже позади.

      2
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      Рейтинг: +5985

      Борат 1 час назад

      Семинолихов никак не может оклематься после Ливерпуля !
      Стыдно за рылов !
      Гыгы

      -3
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      Рейтинг: -39

      Волька > Борат 47 минут назад

      Рыло у тебя чурка гомосек немытый

      5
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      Рейтинг: +9824

      derrik2000 > Борат 4 минуты назад

      У тебя С ПЕЧЕНЬЮ всё в порядке?
      А с поджелудочной и мочевым пузырём?
      Не желаю. конечно, тебе нездоровья, но известные врачи-психотерапевты, которые лечат ещё и гомеопатией, опираясь на свою обширную практику, утверждают, что у человека с ЭТИМИ больными внутренними органами ПРИЧИНОЙ заболевания является как раз желание НАГАДИТЬ большому кругу лиц. Причём - просто так, от скуки.
      Проверься у врача, пока болезни не запущены.
      Или уже запущены???

      0
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      Рейтинг: +4

      twitolfatonmen 1 час назад

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      Рейтинг: +7032

      alarm 1 час назад

      беги от хрюканов, пока окно открыто!

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      Рейтинг: +11494

      silver29 > alarm 1 час назад

      Ну все, ты выстрелил с пукана, он побежал.

      2
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      Рейтинг: +713

      elessar arnor > alarm 1 час назад

      позор петеру

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