Вратарь «Спартака» Александр Селихов вернулся к тренировкам в общей группе после травмы. По словам генерального директора клуба Шамиля Газизова, футболисту нужно набрать форму.

26-летний Селихов не играет с апреля 2019 года. Рынок оценивает футболиста в 2 миллиона евро.