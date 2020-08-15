«Лион» и «Лейпциг» выступят в полуфинале Лиги чемпионов. Они играли в группе с «Зенитом»

Вот вам и слабая группа
Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов. «Лейпциг» сыграет с «ПСЖ», а «Лион» – с «Баварией».
Команды из Лейпцига и Лиона играли в одной группе с действующим чемпионом России «Зенитом».
- Полуфиналы состоятся в Лиссабоне 18 и 19 августа.
- «Лион» в следующем сезоне сыграет в еврокубках только в случае победы в Лиге чемпионов.
- «Лейпциг» и «Лион» никогда не выигрывали Лигу чемпионов.
Настроение #ПрямоСейчас pic.twitter.com/fJe9kmQfH8— ФК «Зенит» (@zenit_spb) August 15, 2020