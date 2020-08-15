Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    2 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    3 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?

    «Лион» и «Лейпциг» выступят в полуфинале Лиги чемпионов. Они играли в группе с «Зенитом»

    Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов. «Лейпциг» сыграет с «ПСЖ», а «Лион» – с «Баварией».

    Команды из Лейпцига и Лиона играли в одной группе с действующим чемпионом России «Зенитом».

    • Полуфиналы состоятся в Лиссабоне 18 и 19 августа.
    • «Лион» в следующем сезоне сыграет в еврокубках только в случае победы в Лиге чемпионов.
    • «Лейпциг» и «Лион» никогда не выигрывали Лигу чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:17
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8173

      BRO_football 24 минуты назад

      Вот вам и слабая группа

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2446

      panmon 49 минут назад

      Команды уже совершенно другие... Зенит проиграл равным командам + Бенфике и гордиться тут совершенно нечем
      Тот кто победил греков на Евро так и останется победителем греков, а никак не супер-победителем Евро!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +399

      Spirit_78 > panmon 33 минуты назад

      Понятно, что гордиться нечем, многие это признают. Но с учётом того, что перед самым розыгрышем ЛЧ травмировался Малком (единственная, по сути, звезда европейского уровня в команде), а из 4-й корзины достался Лейпциг, можно считать исход досадным стечением обстоятельств (но не оправданием).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +657

      GreyDM 50 минут назад

      Ко всем полуфиналистам равнодушен, поэтому буду за Лион топить, т.к. они-" самое слабое звено "(с), + остальные на след. сезон итак все в ЛЧ сыграют, а лион без ЕК остался по вине лягушачьих чинуш...вот!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +399

      Spirit_78 1 час назад

      "Слабая группа" - говорили они. "Зенит обосрался" - твердили они...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1519

      Puddle 1 час назад

      Лейпциг небось даже не знают, кто такие хряки!

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78467
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru