Розетти может вернуться в РФС и стать куратором VAR

Дважды в одну реку? Тут на сайте есть граждане как с интеллектом, так и с памятью? Вы помните, что прошлый приезд этого итальянца закончился массой судейских скандалов. Сейчас работа рефери в России на хорошем, среднем уровне. Да, ошибки есть. Совершенно не отрегулированное взаимодействие рефери в поле и рефери на ВАРе. Но Вы считаете этот итальянец способен во второй приезд принести пользу, если после первого его откровенно материли почти все клубы России? Этого добивалась та истеричная бабища в штанах по фамилии Федун?
В РФС рассматривают вариант возвращения в организацию итальянца Роберто Розетти. Информацию сообщил бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров.
«Идут инсайды, якобы куратор VAR в России Леонид Калошин может быть заменен. По моей информации, рассматривается вариант обращения к Роберто Розетти. Он работал в РФС, когда им руководил Сергей Фурсенко. От итальянца могут потребовать реформу системы VAR в России.
Калошин зарабатывает порядка 500 тысяч рублей в месяц», – сказал Егоров.
- Розетти судил финал Евро-2008.
- Он работал на двух чемпионатах мира.
- В РФС Розетти работал с 2011 по 2013 год.