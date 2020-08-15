Розетти может вернуться в РФС и стать куратором VAR

В РФС рассматривают вариант возвращения в организацию итальянца Роберто Розетти. Информацию сообщил бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров.

«Идут инсайды, якобы куратор VAR в России Леонид Калошин может быть заменен. По моей информации, рассматривается вариант обращения к Роберто Розетти. Он работал в РФС, когда им руководил Сергей Фурсенко. От итальянца могут потребовать реформу системы VAR в России.

Калошин зарабатывает порядка 500 тысяч рублей в месяц», – сказал Егоров.