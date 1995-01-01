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    Розетти может вернуться в РФС и стать куратором VAR

    В РФС рассматривают вариант возвращения в организацию итальянца Роберто Розетти. Информацию сообщил бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров.

    «Идут инсайды, якобы куратор VAR в России Леонид Калошин может быть заменен. По моей информации, рассматривается вариант обращения к Роберто Розетти. Он работал в РФС, когда им руководил Сергей Фурсенко. От итальянца могут потребовать реформу системы VAR в России.

    Калошин зарабатывает порядка 500 тысяч рублей в месяц», – сказал Егоров.

    • Розетти судил финал Евро-2008.
    • Он работал на двух чемпионатах мира.
    • В РФС Розетти работал с 2011 по 2013 год.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1883

      Semenycch 1 час назад

      Дважды в одну реку? Тут на сайте есть граждане как с интеллектом, так и с памятью? Вы помните, что прошлый приезд этого итальянца закончился массой судейских скандалов. Сейчас работа рефери в России на хорошем, среднем уровне. Да, ошибки есть. Совершенно не отрегулированное взаимодействие рефери в поле и рефери на ВАРе. Но Вы считаете этот итальянец способен во второй приезд принести пользу, если после первого его откровенно материли почти все клубы России? Этого добивалась та истеричная бабища в штанах по фамилии Федун?

      0
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      Рейтинг: +1678

      AZ 2 часа назад

      Сами нихрена не можем, и даже на эту туфту зовем иностранцев...

      1
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      Рейтинг: +2374

      NewLife 2 часа назад

      Что Розетти, что Вилков, что борат с алармом - одна херня. Пока бомжи управляют РФС, никаких положительных движений не будет.

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