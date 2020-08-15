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Розетти может вернуться в РФС и стать куратором VAR

15 августа 2020, 16:59
6

В РФС рассматривают вариант возвращения в организацию итальянца Роберто Розетти. Информацию сообщил бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров.

«Идут инсайды, якобы куратор VAR в России Леонид Калошин может быть заменен. По моей информации, рассматривается вариант обращения к Роберто Розетти. Он работал в РФС, когда им руководил Сергей Фурсенко. От итальянца могут потребовать реформу системы VAR в России.

Калошин зарабатывает порядка 500 тысяч рублей в месяц», – сказал Егоров.

  • Розетти судил финал Евро-2008.
  • Он работал на двух чемпионатах мира.
  • В РФС Розетти работал с 2011 по 2013 год.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Розетти Роберто
Комментарии (6)
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NewLife
1597500716
Что Розетти, что Вилков, что борат с алармом - одна херня. Пока бомжи управляют РФС, никаких положительных движений не будет.
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AZ
1597501135
Сами нихрена не можем, и даже на эту туфту зовем иностранцев...
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maygli
1597518632
Ё... они даже ВАР модернизировали под себя так, что он вроде как есть, но по факту его нет. И что значит реформа ВАР? Не так как в мире? А как? Ещё лучше???
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ivany4
1597534296
А разве Оборзетти не со скандалом покинул РФС? Разве после него не исправляли "выстроенную" им систему?? Неужели ради него вводят "налог ВАР" в 10 лямов на клубы РПЛ???
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woyser
1597667196
Так там уже один чудик есть!
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