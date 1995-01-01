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    Урунов: «Дай бог, в следующей игре смогу дебютировать за «Спартак»

    Новичок «Спартака» Остон Урунов надеется дебютировать за московскую команду в ближайшую среду.

    «В следующей игре, дай Бог», – сказал футболист в ответ на вопрос, когда ожидать его выхода на поле.

    • В третьем туре РПЛ «Спартак» в гостях сыграет с «Уфой».
    • Матч состоится в среду, 19 августа, в 15:00 по московскому времени.
    • Урунов был куплен у «Уфы» за 1,5 миллиона евро. Соглашение рассчитано на пять лет.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:38
    Комментарии6
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      Рейтинг: +9777

      derrik2000 5 минут назад

      А на КАКОЙ ПОЗИЦИИ и НУЖНО ли его появление на поле в основе Спартаку для достижения ИГРЫ и РЕЗУЛЬТАТА?

      Судя по тому, что я видел в роликах об этом Урунове, лучше ему перейти в бундеслигу: хоть чем-то скрытно навредит клубу, который его купит.
      ))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5942

      Борат 16 минут назад

      этот беженец аула в костюме от гуччи выйдет на игру ?
      гыгы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +534

      balam 20 минут назад

      фашистов развелось.удачи парню

      2
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      Рейтинг: +1427

      seth343 45 минут назад

      Дай Бог тебе удачи, и нашему клубу...

      2
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      Рейтинг: +6860

      alarm 57 минут назад

      все косят от позора, как могут! урунов, кокорин. и даже тедеска вчера проснулся, понял, как же стыдно ему за спартаг - и откосил от матча!

      0
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      Рейтинг: +7494

      paracetamol 1 час назад

      Мешок урюка судье подари, может не выгонит?

      -2
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