Урунов: «Дай бог, в следующей игре смогу дебютировать за «Спартак»

А на КАКОЙ ПОЗИЦИИ и НУЖНО ли его появление на поле в основе Спартаку для достижения ИГРЫ и РЕЗУЛЬТАТА?
Судя по тому, что я видел в роликах об этом Урунове, лучше ему перейти в бундеслигу: хоть чем-то скрытно навредит клубу, который его купит.
))
Новичок «Спартака» Остон Урунов надеется дебютировать за московскую команду в ближайшую среду.
«В следующей игре, дай Бог», – сказал футболист в ответ на вопрос, когда ожидать его выхода на поле.
- В третьем туре РПЛ «Спартак» в гостях сыграет с «Уфой».
- Матч состоится в среду, 19 августа, в 15:00 по московскому времени.
- Урунов был куплен у «Уфы» за 1,5 миллиона евро. Соглашение рассчитано на пять лет.