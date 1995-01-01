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    Нобоа, Полоз и Руденко – в старте «Сочи»; у «Химок» с первых минут выйдут Идову и Дядюн

    Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Химок» на матч второго тура РПЛ.

    «Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Маргасов, Мевля, Миладинович, Бурмистров, Полоз, Цаллагов Нобоа, Руденко.

    «Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Мартусевич, Корян, Трошечкин, Боженов, Полярус, Дядюн, Алиев.

    • Матч состоится в Сочи на стадионе «Фишт».
    • Начало игры – в 19:00 по московскому времени.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1839

      vsespartak01 32 минуты назад

      мужики!я теперь понял почему зенит первый в европе по популярности!за счет своих клонов!минусуя наших липовыми клонами он плюсовал своих и других липовых клонов!вот и результат!европа не знаю!а здесь то все терпеть не могут это сборище!да и хрен с ними!

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      Рейтинг: +1839

      vsespartak01 > vsespartak01 32 минуты назад

      среди россии конечно!

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      Рейтинг: +94

      kan85 1 час назад

      Горе канал - Матч ТВ, вместо того, чтобы показать в прямом эфире Спартак - Ахмат, матч, который соберет наибольшую зрительскую аудиторию, показывает Сочи - Химки....наверное потому что Борька друг Вовки.

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      Рейтинг: +11

      x800ат 1 час назад

      Будем посмотреть-кто ково перехимичет....

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      Рейтинг: +5877

      Борат 1 час назад

      сочи ушатает эту свиную подстилку !
      гыгы

      1
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      Рейтинг: +1839

      vsespartak01 > Борат 30 минут назад

      подстилка второго это ты!и на других не переводи!иж че удумал!не отмоешься,как не старайся!очень стыдно за зенит!очень

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