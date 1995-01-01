Нобоа, Полоз и Руденко – в старте «Сочи»; у «Химок» с первых минут выйдут Идову и Дядюн

мужики!я теперь понял почему зенит первый в европе по популярности!за счет своих клонов!минусуя наших липовыми клонами он плюсовал своих и других липовых клонов!вот и результат!европа не знаю!а здесь то все терпеть не могут это сборище!да и хрен с ними!
Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Химок» на матч второго тура РПЛ.
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Маргасов, Мевля, Миладинович, Бурмистров, Полоз, Цаллагов Нобоа, Руденко.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Мартусевич, Корян, Трошечкин, Боженов, Полярус, Дядюн, Алиев.
- Матч состоится в Сочи на стадионе «Фишт».
- Начало игры – в 19:00 по московскому времени.