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    Metaratings: Камано проходит медобследование для «Локомотива»

    Нападающий «Бордо» Франсуа Камано близок к переходу в «Локомотив».

    По информации Metaratings, 24-летний гвинеец сейчас находится в Мюнхене, где проходит медицинский осмотр, предшествующий его трансферу в московский клуб.

    Ранее сообщалось, что «Локо» заплатит за форварда 5,5 миллиона евро и заключит с ним контракт на четыре года.

    • Камано выступал за «Бордо» с июля 2016 года.
    • За четыре сезона игрок провел 139 матчей, забил 30 голов и сделал 14 ассистов.

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    Источник: Metaratings

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