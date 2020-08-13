Metaratings: Камано проходит медобследование для «Локомотива»

Нападающий «Бордо» Франсуа Камано близок к переходу в «Локомотив».
По информации Metaratings, 24-летний гвинеец сейчас находится в Мюнхене, где проходит медицинский осмотр, предшествующий его трансферу в московский клуб.
Ранее сообщалось, что «Локо» заплатит за форварда 5,5 миллиона евро и заключит с ним контракт на четыре года.
- Камано выступал за «Бордо» с июля 2016 года.
- За четыре сезона игрок провел 139 матчей, забил 30 голов и сделал 14 ассистов.
Источник: Metaratings
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