Metaratings: Камано проходит медобследование для «Локомотива»

Нападающий «Бордо» Франсуа Камано близок к переходу в «Локомотив».

По информации Metaratings, 24-летний гвинеец сейчас находится в Мюнхене, где проходит медицинский осмотр, предшествующий его трансферу в московский клуб.

Ранее сообщалось, что «Локо» заплатит за форварда 5,5 миллиона евро и заключит с ним контракт на четыре года.