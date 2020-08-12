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    Неймар – лучший игрок матча «Аталанта» – «ПСЖ»

    УЕФА назвал лучшего футболиста по итогам четвертьфинального матча Лиги чемпионов между «Аталантой» и «ПСЖ».

    Этого звания удостоился нападающий парижской команды Неймар.

    28-летний бразилец провел на поле все 90 минут и отдал голевую передачу, позволившую Маркиньосу сравнять счет на 90-й минуте.

    В итоге «ПСЖ» одержал волевую победу со счетом 2:1 и впервые за 25 лет пробился в полуфинал ЛЧ.

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    Источник: Официальный твиттер УЕФА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      HEt_SHOT 13 минут назад

      Ух...давно уже не слышали это фамилия! Моличик в матче с атлантой лучший игрок! Прям респект и уважуха

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      Рейтинг: +3796

      knikos 2 часа назад

      Жаль , что не забил свои моменты , так классно играл , сколько "домиков" проверил , скольких игроков на карты "посадил" .Конечно лучший !

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