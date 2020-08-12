Неймар – лучший игрок матча «Аталанта» – «ПСЖ»

Ух...давно уже не слышали это фамилия! Моличик в матче с атлантой лучший игрок! Прям респект и уважуха
УЕФА назвал лучшего футболиста по итогам четвертьфинального матча Лиги чемпионов между «Аталантой» и «ПСЖ».
Этого звания удостоился нападающий парижской команды Неймар.
28-летний бразилец провел на поле все 90 минут и отдал голевую передачу, позволившую Маркиньосу сравнять счет на 90-й минуте.
В итоге «ПСЖ» одержал волевую победу со счетом 2:1 и впервые за 25 лет пробился в полуфинал ЛЧ.
Неймар с наградой лучшему игроку матча #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/NI4gN6vThq— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 12, 2020