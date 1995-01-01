«Мутко против»: мать избитого Широковым арбитра подала заявление в полицию

Мать арбитра Никиты Данченкова заявила в полицию на экс-игрока сборной России Романа Широкова, пишет телеграм-канал «Мутко против».

В полиции заявление зарегистрировали, приложив к нему телефонограмму из больницы.

Данченков был избит Широковым во время матча любительских команд за показанную красную карточку. Позже экс-футболист извинился за свой поступок.

Сообщалось, что заявление в полицию написал и сам Данченков.