«Мутко против»: мать избитого Широковым арбитра подала заявление в полицию

засадят нашего памоешного, жаль, атжигал славно, по бамжатски, интересна,что мои кареша повысирают гыгы
Мать арбитра Никиты Данченкова заявила в полицию на экс-игрока сборной России Романа Широкова, пишет телеграм-канал «Мутко против».
В полиции заявление зарегистрировали, приложив к нему телефонограмму из больницы.
Данченков был избит Широковым во время матча любительских команд за показанную красную карточку. Позже экс-футболист извинился за свой поступок.
Сообщалось, что заявление в полицию написал и сам Данченков.