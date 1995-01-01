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    «Мутко против»: мать избитого Широковым арбитра подала заявление в полицию

    Мать арбитра Никиты Данченкова заявила в полицию на экс-игрока сборной России Романа Широкова, пишет телеграм-канал «Мутко против».

    В полиции заявление зарегистрировали, приложив к нему телефонограмму из больницы.

    Данченков был избит Широковым во время матча любительских команд за показанную красную карточку. Позже экс-футболист извинился за свой поступок.

    Сообщалось, что заявление в полицию написал и сам Данченков.

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    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 14:13
    Комментарии5
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      Рейтинг: -34

      Продюсер Азамат 32 минуты назад

      засадят нашего памоешного, жаль, атжигал славно, по бамжатски, интересна,что мои кареша повысирают гыгы

      0
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      Рейтинг: +1333

      acor94 > Продюсер Азамат 29 минут назад

      Могу только сказать, что как игрок он был хорош. Но Москва его сгубила окончательно.

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      Рейтинг: +12264

      vladimir-7 35 минут назад

      Мать и сын Данченковы денег захотели слупить с Широкова, а что, можно попробовать.

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      Рейтинг: +1108

      Spartak Piter 44 минуты назад

      Такие уроды должны сидеть!!!!

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      Рейтинг: +566

      Andrew01 1 час назад

      Тут все мирно разрешиться, лечение оплатит + моральный ущерб. Данченко еще должен спасибо сказать что Широков сделал его знаменитым на всю страну, теперь может и в РПЛ позовут, а то так бы и судил ЛФЛ до конца карьеры

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