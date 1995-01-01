Le10Sport: «Спартак» лидирует в борьбе за Лалу

как принимают в СКРИП:
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«Спартак» намерен подписать защитника «Страсбура» Кенни Лала.
Московский клуб на текущий момент фаворит в борьбе за 28-летнего футболиста.
«Страсбур» ждет конкретного предложения по трансферу игрока.
«Спартак» инициировал переговоры вчера.
- Срок действующего контракта игрока истекает летом 2021 года.
- В сезоне-2019/20 Кенни провел за команду 25 матчей в чемпионате Франции, забил два мяча и сделал один ассист.