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    Le10Sport: «Спартак» лидирует в борьбе за Лалу

    «Спартак» намерен подписать защитника «Страсбура» Кенни Лала.

    Московский клуб на текущий момент фаворит в борьбе за 28-летнего футболиста.

    «Страсбур» ждет конкретного предложения по трансферу игрока.

    «Спартак» инициировал переговоры вчера.

    • Срок действующего контракта игрока истекает летом 2021 года.
    • В сезоне-2019/20 Кенни провел за команду 25 матчей в чемпионате Франции, забил два мяча и сделал один ассист.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Le10Sport

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    Сегодня, 08:23
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5696

      Борат 1 час назад

      как принимают в СКРИП:

      https://sun9-20.userapi.com/c11494/u111072144/122101189/y_aacaaec0.jpg

      гыгы

      0
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      Рейтинг: +1222

      kvm 1 час назад

      на загорелого костю цзю похож

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5696

      Борат 2 часа назад

      федун рыла лучше будет лале мазутные бабки платить, чем воспитаннику рассказову !
      позор свинорылым мразям !!!
      гыгы

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