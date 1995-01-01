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    Ловрен, Кержаков, Малком – в стартовом составе «Зенита» на матч с «Ротором»

    Стали известны стартовые составы «Ротора» и «Зенита» на матч 1-го тура РПЛ.

    «Ротор»: Довбня, Байрыев, Пискунов, Кожемякин, Степанов, Гогуа, Олейник, Песегов, Султонов, Макаров, Муллин.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Сантос, Ловрен, Оздоев, Барриос, Малком, Дриусси, Дзюба, Азмун.

    • Начало матча – в 18.00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 16:57
    Комментарии30
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      Рейтинг: -28

      Продюсер Азамат 24 минуты назад

      меня мои кареша не знаю хто ( гейкнязь, аларм или Борат через lipka15, 16, 17, 18, 19...) обнуляют -минусуют)))) гыгыгы наше бомжатскае братсво так работает по нашемууу, и харошее настроение не покинет больше нааас гыгы

      0
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      Рейтинг: -112

      alarm_иг > Продюсер Азамат 16 минут назад

      Ахахах. Тролль 80 лвл. Продюсирую бората. Ахаха.
      Служил Боратик гомосеком
      Своим очком он торговал...
      Гыгы

      0
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      Рейтинг: +1375

      ААМ 48 минут назад

      Основной состав. Пока 1:0 подождём конца матча.

      0
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      Рейтинг: -4

      Синитсосит 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      вперёд голубые позорнички)))) ахаха, лол, ротора боятся, ни одного молодого воспитаннка с аутсайдером и новичком, напы будут плакать после каждого гола как будто чемпионов размазывают, оххо

      -4
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      Рейтинг: -28

      Продюсер Азамат > Синитсосит 1 час назад

      ты мой клуп не трож у нас два супер напа в тесной связке они кого хош задавят как минимум друг дружку слава бамжевику

      -3
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      Рейтинг: -4

      Синитсосит > Продюсер Азамат 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Кокоша это увидел и такой, ну нет, опять что ли)))

      -4
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      Рейтинг: +1332

      acor94 1 час назад

      А зачем брали Васютина? Дайте парню поиграть. Так и будут пенсионеры до конца жизни основу занимать.

      0
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      Рейтинг: -28

      Продюсер Азамат 1 час назад

      мы сплатились вакруг нашего клупа мы сила мы беласиня тьфу.. синябела короче галубые ура слава нашему клупу (аларм, князь, Борат где вы, join us asap!)

      2
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      Рейтинг: -4

      Синитсосит 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      вперёд родные

      -4
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      Рейтинг: +1065

      Spartak Piter 2 часа назад

      Я придумал идеальный логотип и форму. Медведь из лого ЕдРа блюет стрелкой СБГ(Т)
      а вся форма усеяна стоящими на коленях посетителями Баклан-Арены. Такая метафора на тот тупизм и разруху в головах людей, которые поддерживают, весь тот треш который творит компашка у власти.

      3
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      ...
      Рейтинг: +1807

      Питерский князь > Spartak Piter 2 часа назад

      А я придумал нормальный логотип для СпартаГа - "Ч,МО"!!!
      =))))

      1
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      Рейтинг: +1065

      Spartak Piter > Питерский князь 2 часа назад

      Стокгольмский синдром у тебя??))) ради футбика плевать на все?)))

      3
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      ...
      Рейтинг: +1807

      Питерский князь > Spartak Piter 2 часа назад

      Нееее, "СтопГо.мик синдром".
      =)))
      Не переношу тебя!
      =)))

      0
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      Рейтинг: -28

      Продюсер Азамат > Spartak Piter 2 часа назад

      неа у него мания величия, быть князем геев это штото, мы бамжевики на мелачи не размениваемся, аларм, князь геев и Борат мы сила, вперед бамжевик!

      -1
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      Рейтинг: +1332

      acor94 > Spartak Piter 1 час назад

      Пацаны, вы все за Ротор что ли?)

      0
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      Рейтинг: -28

      Продюсер Азамат > acor94 1 час назад

      я точна нет я за нас

      -2
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      Рейтинг: +1065

      Spartak Piter 2 часа назад

      Давай Ротор дави АНТИНАРОДНУЮ команду. Что бы все враги народа болеющие за СБГ(Т) ссались от этого.
      стыдно за зянит

      2
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      Рейтинг: +7316

      paracetamol 2 часа назад

      Да-а-а! Веретенниковы кончились. Одни мусулимане...

      1
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      Рейтинг: +1803

      Semenycch > paracetamol 2 часа назад

      Какая команда была в прошлые времена в этом великом городе.

      2
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      Рейтинг: -28

      Продюсер Азамат > paracetamol 1 час назад

      + Владимир Нидергаус

      -3
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      Рейтинг: +1803

      Semenycch 2 часа назад

      У Зенита боевой состав. Кстати, я скачал запись матча с Локо и пересмотрел несколько раз и получил настоящее удовольствие от просмотра. Меня во первых интересовала работа на поле Ловрена и уверенно могу сказать парень отлично разбирается в футболе, очень внимательно следит за событиями на поле, четко реагирует и кстати - находится в приличной форме. Ну про его опыт и профессионализм писать нечего, тут любой идиот все понимает. Он не совершил не одной ошибки в том матче, а списывать гол после углового на него неверно, скорее этот гол получился от несыгранности.
      И второе, меня интересовала тренерская работа. Очень интересно. Я с большим удовольствием еще раз ее наблюдал. Школа Спаллетти дает себя знать!

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