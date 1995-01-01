Ловрен, Кержаков, Малком – в стартовом составе «Зенита» на матч с «Ротором»

меня мои кареша не знаю хто ( гейкнязь, аларм или Борат через lipka15, 16, 17, 18, 19...) обнуляют -минусуют)))) гыгыгы наше бомжатскае братсво так работает по нашемууу, и харошее настроение не покинет больше нааас гыгы
Стали известны стартовые составы «Ротора» и «Зенита» на матч 1-го тура РПЛ.
«Ротор»: Довбня, Байрыев, Пискунов, Кожемякин, Степанов, Гогуа, Олейник, Песегов, Султонов, Макаров, Муллин.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Сантос, Ловрен, Оздоев, Барриос, Малком, Дриусси, Дзюба, Азмун.
- Начало матча – в 18.00 мск.