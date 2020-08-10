«Спартак» обратится в РФС по поводу судейства в матче с «Сочи»

Ну, обратится и обратится?
Дальше-то что?
Если признают судейские решения ошибочными - стандартный набор санкций.
А если что, то "по ходатайству обЧественности" срок скостят да ещё и повысят.
Как с Вилковым. )))))))))))))))))))))
«Спартак» готовит письмо в экспертно-судейскую комиссию РФС по всем спорным эпизодам в матче первого тура РПЛ против «Сочи».
Ожидается, что обращение будет отправлено до конца сегодняшнего дня.
- Матч завершился ничьей 2:2.
- «Сочи» оба свои гола в ворота «Спартака» забил с пенальти.
- После игры арбитра Василия Казарцева отстранили от судейства.