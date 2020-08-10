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    «Спартак» обратится в РФС по поводу судейства в матче с «Сочи»

    «Спартак» готовит письмо в экспертно-судейскую комиссию РФС по всем спорным эпизодам в матче первого тура РПЛ против «Сочи».

    Ожидается, что обращение будет отправлено до конца сегодняшнего дня.

    • Матч завершился ничьей 2:2.
    • «Сочи» оба свои гола в ворота «Спартака» забил с пенальти.
    • После игры арбитра Василия Казарцева отстранили от судейства.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии30
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      Рейтинг: +9451

      derrik2000 7 минут назад

      Ну, обратится и обратится?
      Дальше-то что?
      Если признают судейские решения ошибочными - стандартный набор санкций.
      А если что, то "по ходатайству обЧественности" срок скостят да ещё и повысят.
      Как с Вилковым. )))))))))))))))))))))

      2
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      Рейтинг: +3417

      dinar7777dinar 12 минут назад

      питерский петух судейка поставил две левые пеньки для клона женита и всем пох !

      1
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      Рейтинг: +3543

      "supermax" 13 минут назад

      Ахмат прости... Велика вероятность, что в матче со Спартаком вас засудят

      1
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      Рейтинг: +9451

      derrik2000 > "supermax" 9 минут назад

      Ты забыл добавить - "но ЭТО пока неточно..." )))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +3543

      "supermax" > derrik2000 5 минут назад

      Верно

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      Рейтинг: +1137

      almanev 15 минут назад

      С таким же успехом можно в российский суд на царя подать

      3
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      Рейтинг: +536

      Andrew01 19 минут назад

      Где усатый повар?
      Пусть песни начнет петь против гос.заказчиков, Карреру слил, может и тут прокатит )))))))))

      0
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      Рейтинг: +1673

      Из Твери Леха 23 минуты назад

      Ладно, бы спартак превосходил Сочи по игре, создавал бы кучу моментов. Но ведь игра как была го*ном, так и осталась. А вы все "заговор-заговор". Да вы сами себя заговорили.

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      Рейтинг: +46

      позор судьям рпл > Из Твери Леха 15 минут назад

      мнение имбицила как ты не интересно.смени ты уже аватарку ты на дцп похож

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      Рейтинг: +536

      Andrew01 > Из Твери Леха 15 минут назад

      Самое удивительное Сочи даже такому г...у, как ты выразился, без левых пенальти забить не смог. Забили бы с игры был бы другой разговор.
      Зенит с Химками точно с такой же игрой кубок взял, но все восхищаются победой на классе, может и Спартак хотел в пол ноги сыграть, чего в принципе и должно было хватить, но тут в игру вступил судья...

      1
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      Рейтинг: +7968

      ilichkadr > Andrew01 5 минут назад

      Не, во 2-м тайме, как уже частенько ранее бывало, Спартак расслабился, а надо было забивать 3-й!

      0
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      Рейтинг: +641

      Олег1204 27 минут назад

      Вообще не жалко спам, если до перерыва им сочувствовал, то когда они решили пойти по пути зени и создать свой фарм клуб и ещё оправдывая это тем что так делает зеня. Ну и в прошлом у Спартака полно матчей где судьи им откровенно помогали. Не так как бомжам конечно, но достаточно чтоб обыграть соперника. Как вы там говорили, с волками жить, по волчей выть. жрите.

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      Рейтинг: +1575

      Бомбардиръ 31 минуту назад

      Шантаж со стороны хрюшек? Чтобы судьи помогли им стать чемпионами, если сами хрюшки бессильны стать ими?

      1
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      Рейтинг: +10930

      silver29 34 минуты назад

      РФС распустить как неспособное организовать проведение спортивных мероприятий, это уже не судейские ошибки, а преступления, поверю в слухи, что эти мздоимцы участвуют в тотализаторах ((((

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1656

      МЯСО87 40 минут назад

      Припишут сочам технарь а судью прилюдно пороть розгами, тогда я буду удовлетварен!

      4
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      Рейтинг: +1673

      Из Твери Леха > МЯСО87 24 минуты назад

      За что технарь? В чем вина Сочи? Вы, спартачи, уже совсем берегов не видите?

      1
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