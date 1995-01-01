Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    2 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    3 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!

    Лэмпард: «Вижу, куда должен развиваться «Челси», и уверен, что мы вернемся»

    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подвел итог ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (1:4). По сумме двух встреч лондонцы уступили со счетом 1:7.

    «Для нас матч с «Баварией» является хорошим испытанием. Для многих наших игроков сезон является дебютным. Я вижу, куда должен развиваться клуб, и уверен, что мы вернемся.

    Это был сезон со взлетами и падениями. Попали в Лигу чемпионов – это хорошее достижение. У меня есть классная группа игроков, которые усердно трудятся и продолжат это делать», – сказал Лэмпард.

    • Новый сезон АПЛ стартует 12 сентября.
    • «Бавария» в четвертьфинале сыграет с «Барселоной».
    • «Челси» пропустил семь мячей в двухматчевом еврокубковом противостоянии впервые в истории.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Челси»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:53
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78363
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru