Лэмпард: «Вижу, куда должен развиваться «Челси», и уверен, что мы вернемся»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подвел итог ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (1:4). По сумме двух встреч лондонцы уступили со счетом 1:7.

«Для нас матч с «Баварией» является хорошим испытанием. Для многих наших игроков сезон является дебютным. Я вижу, куда должен развиваться клуб, и уверен, что мы вернемся.

Это был сезон со взлетами и падениями. Попали в Лигу чемпионов – это хорошее достижение. У меня есть классная группа игроков, которые усердно трудятся и продолжат это делать», – сказал Лэмпард.