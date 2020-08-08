Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    2 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    3 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?

    «Новый сезон, ты будешь крутым». «Краснодар» выпустил промо к старту чемпионата

    Пресс-служба «Краснодара» подготовила видеоанонс сезона. В 17:00 по Москве краснодарцы начнут матч первого тура РПЛ против «Уфы».

    «Привет, новый сезон. Ты будешь крутым», – убеждены в Краснодарском крае.

    • «Краснодар» в прошлом сезоне финишировал третьим.
    • Команда выступит в квалификации Лиги Европы.
    • У «Краснодара» третий по стоимости состав в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Краснодара»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:37
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78363
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru