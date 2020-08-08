«Новый сезон, ты будешь крутым». «Краснодар» выпустил промо к старту чемпионата

Пресс-служба «Краснодара» подготовила видеоанонс сезона. В 17:00 по Москве краснодарцы начнут матч первого тура РПЛ против «Уфы».
«Привет, новый сезон. Ты будешь крутым», – убеждены в Краснодарском крае.
- «Краснодар» в прошлом сезоне финишировал третьим.
- Команда выступит в квалификации Лиги Европы.
- У «Краснодара» третий по стоимости состав в РПЛ.
Привет, новый сезон Ты будешь крутым #НовыйСезон #ФутболВозвращается #БудьГромче #ВпередБыки pic.twitter.com/LKlsWt0uP3— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 8, 2020