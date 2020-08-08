«Я сегодня в цирк приехал. На арене снова дядя Вася с лучшим другом дядей Толей». Фанат «Локо» зачитал стих Кикнадзе и показал ему средний палец

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе на встрече с болельщиками услышал стихотворение о себе. После декламации фанат показал функционеру средний палец.

«Я сегодня в цирк приехал.

На арене нынче снова гендиректор дядя Вася с лучшим другом дядей Толей.

Их дуэт всех разрывает, ничего там нет свету.

В прессе порожняк гоняют. Здесь покруче дядя Толя.

Юрий Палыч не подходит. Мужики в футболе шарят.

Главное, в защите уже и пошире бы в атаке.

Жаль, плевать вам на фанатов.

Средний палец ваше кредо.

Коль уж скоро вы уйдeте, а трибуны будут вечно», – зачитал фанат.