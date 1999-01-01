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    «Я сегодня в цирк приехал. На арене снова дядя Вася с лучшим другом дядей Толей». Фанат «Локо» зачитал стих Кикнадзе и показал ему средний палец

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе на встрече с болельщиками услышал стихотворение о себе. После декламации фанат показал функционеру средний палец.

    «Я сегодня в цирк приехал.

    На арене нынче снова гендиректор дядя Вася с лучшим другом дядей Толей.

    Их дуэт всех разрывает, ничего там нет свету.

    В прессе порожняк гоняют. Здесь покруче дядя Толя.

    Юрий Палыч не подходит. Мужики в футболе шарят.

    Главное, в защите уже и пошире бы в атаке.

    Жаль, плевать вам на фанатов.

    Средний палец ваше кредо.

    Коль уж скоро вы уйдeте, а трибуны будут вечно», – зачитал фанат.

    • Кикнадзе не собирается уходить из клуба.
    • Он работает в «Локомотиве» с 2018 года.
    • При нем команда два раза подряд вышла в группу Лиги чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1637

      AZ 12 минут назад

      надо было еще болт из штанов достать и помахать

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