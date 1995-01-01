Лига чемпионов. «Барселона» примет «Наполи»

Сегодня, 8 августа, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Наполи».

Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу». Начало – в 22:00 по московскому времени.

Первая встреча между этими командами в Неаполе завершилась ничьей 1:1.

Победитель пары сыграет в 1/4 финала ЛЧ с «Баварией» или «Челси».

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Барса» – «Наполи».