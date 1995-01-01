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    Лига чемпионов. «Барселона» примет «Наполи»

    Сегодня, 8 августа, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Наполи».

    Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу». Начало – в 22:00 по московскому времени.

    Первая встреча между этими командами в Неаполе завершилась ничьей 1:1.

    Победитель пары сыграет в 1/4 финала ЛЧ с «Баварией» или «Челси».

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Барса» – «Наполи».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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      soplarefueraps 1 час назад


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