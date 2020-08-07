«Уфа» презентовала форму на сезон-2020/21

Состоялась презентация четырех комплектов формы «Уфы», в которых команда будет играть в сезоне-2020/21.

Клубная пресс-служба показала следующие варианты экипировки: домашнюю, гостевую, резервную и вратарскую.

«Уфа» финишировала на девятом месте в прошлом розыгрыше РПЛ.

Новый сезон для команды начнется в воскресенье домашним матчем с «Краснодаром».