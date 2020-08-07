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    «Уфа» презентовала форму на сезон-2020/21

    Состоялась презентация четырех комплектов формы «Уфы», в которых команда будет играть в сезоне-2020/21.

    Клубная пресс-служба показала следующие варианты экипировки: домашнюю, гостевую, резервную и вратарскую.

    • «Уфа» финишировала на девятом месте в прошлом розыгрыше РПЛ.
    • Новый сезон для команды начнется в воскресенье домашним матчем с «Краснодаром».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Уфы»

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    Сегодня, 15:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +114

      isakkobelini 29 минут назад

      ну такое себе, где белая полоска с надписью ЛУКОЙЛ

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