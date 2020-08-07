«Уфа» презентовала форму на сезон-2020/21

ну такое себе, где белая полоска с надписью ЛУКОЙЛ
Состоялась презентация четырех комплектов формы «Уфы», в которых команда будет играть в сезоне-2020/21.
Клубная пресс-служба показала следующие варианты экипировки: домашнюю, гостевую, резервную и вратарскую.
- «Уфа» финишировала на девятом месте в прошлом розыгрыше РПЛ.
- Новый сезон для команды начнется в воскресенье домашним матчем с «Краснодаром».
Представляем новую форму ФК «Уфа» на сезон 20/21 pic.twitter.com/oOgYh2hZfx— ФК УФА (@UfaFc) August 7, 2020