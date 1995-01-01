«СЭ»: Соболев будет играть в «Спартаке» под седьмым номером

Ну если это поспособствует забиванию голов с удвоенной результативностью - мы только ЗА!
Нападающий «Спартака» Александр Соболев будет играть в новом сезоне под новым номером.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», форвард забрал себе седьмой номер, принадлежавший Аязу Гулиеву.
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов говорил, что Гулиев уйдет из клуба в аренду либо будет продан.
- Ранее Соболев играл под 77-м номером.
- Игрок провел в прошлом сезоне РПЛ 29 матчей, забив 12 мячей и сделав пять голевых передач.