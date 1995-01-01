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    «СЭ»: Соболев будет играть в «Спартаке» под седьмым номером

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев будет играть в новом сезоне под новым номером.

    Как сообщает «Спорт-Экспресс», форвард забрал себе седьмой номер, принадлежавший Аязу Гулиеву.

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов говорил, что Гулиев уйдет из клуба в аренду либо будет продан.

    • Ранее Соболев играл под 77-м номером.
    • Игрок провел в прошлом сезоне РПЛ 29 матчей, забив 12 мячей и сделав пять голевых передач.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +23498

      oyabun 1 час назад

      Ну если это поспособствует забиванию голов с удвоенной результативностью - мы только ЗА!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5175

      Борат 1 час назад

      Стыдно за рылов !
      Гыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7096

      paracetamol 1 час назад

      Соболь должен играть под №11. Он же нап!

      0
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