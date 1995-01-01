«СЭ»: Соболев будет играть в «Спартаке» под седьмым номером

Нападающий «Спартака» Александр Соболев будет играть в новом сезоне под новым номером.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», форвард забрал себе седьмой номер, принадлежавший Аязу Гулиеву.

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов говорил, что Гулиев уйдет из клуба в аренду либо будет продан.