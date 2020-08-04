Журналист Романо: «Ман Сити» подписал контракт с Ферраном Торресом»

Полузащитник Ферран Торрес перешел из «Валенсии» в «Манчестер Сити», сообщил журналист Фабрицио Романо.
«Медосмотр завершен. Ферран Торрес подписал контракт с «Манчестер Сити» до июня 2025 года», – написал Романо в твиттере.
Сумма трансфера составила 27 миллионов евро.
- В минувшем сезоне 20-летний игрок провел за в Примере 34 матча и забил четыре мяча.
- «Валенсия» заняла в Ла Лиге девятое место, «Ман Сити» финишировал в АПЛ вторым.
Источник: Твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - более 900 тысяч человек.