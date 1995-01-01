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    Журналист Романо: «Ман Сити» подписал контракт с Ферраном Торресом»

    Полузащитник Ферран Торрес перешел из «Валенсии» в «Манчестер Сити», сообщил журналист Фабрицио Романо.

    «Медосмотр завершен. Ферран Торрес подписал контракт с «Манчестер Сити» до июня 2025 года», – написал Романо в твиттере.

    Сумма трансфера составила 27 миллионов евро.

    • В минувшем сезоне 20-летний игрок провел за в Примере 34 матча и забил четыре мяча.
    • «Валенсия» заняла в Ла Лиге девятое место, «Ман Сити» финишировал в АПЛ вторым.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - более 900 тысяч человек.

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      Cules2013 31 минуту назад

      Скромно и со вкусом

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