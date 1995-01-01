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    Журналист Короткин: «Спартак» интересуется полузащитником «Тулузы» Сангаре

    Полузащитник «Тулузы» Ибраима Сангаре входит в шорт-лист «Спартака».

    Французская сторона готова к переговорам с российским клубом, так как контракт игрока заканчивается следующим летом.

    Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 9,5 миллиона евро.

    • В прошедшем розыгрыше чемпионата Франции Сангаре провел 25 матчей и получил в них семь предупреждений.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Вячеслава Короткина

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    Сегодня, 13:33
    Комментарии4
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      Рейтинг: +9254

      derrik2000 15 минут назад

      Ноги у него непропорционально длинные: отбирает мяч даже в казалось бы для других безнадёжных ситуациях.
      Больше ничего хорошего о нём сказать не могу.
      Это не Фернандо: дальние удары, да и вообще, удары по воротам - не его конёк.

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      Рейтинг: +4916

      Борат 1 час назад

      мохнатые надоели ?
      рылы возвращаются к зулусам !
      гыгы

      0
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      Рейтинг: +5519

      alarm 1 час назад

      вот это зулус! надо брать! © хряки

      1
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      Рейтинг: +312

      Николай71 > alarm 52 минуты назад

      А вот ты сам не зулус

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