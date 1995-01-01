Журналист Короткин: «Спартак» интересуется полузащитником «Тулузы» Сангаре

Полузащитник «Тулузы» Ибраима Сангаре входит в шорт-лист «Спартака».

Французская сторона готова к переговорам с российским клубом, так как контракт игрока заканчивается следующим летом.

Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 9,5 миллиона евро.