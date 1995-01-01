Журналист Короткин: «Спартак» интересуется полузащитником «Тулузы» Сангаре

Ноги у него непропорционально длинные: отбирает мяч даже в казалось бы для других безнадёжных ситуациях.
Больше ничего хорошего о нём сказать не могу.
Это не Фернандо: дальние удары, да и вообще, удары по воротам - не его конёк.
Полузащитник «Тулузы» Ибраима Сангаре входит в шорт-лист «Спартака».
Французская сторона готова к переговорам с российским клубом, так как контракт игрока заканчивается следующим летом.
Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 9,5 миллиона евро.
- В прошедшем розыгрыше чемпионата Франции Сангаре провел 25 матчей и получил в них семь предупреждений.