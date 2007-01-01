«Химки» расторгли контракт с Юраном по соглашению сторон

По соглашению сторон? Такое возможно только при условии, что Химки проплатили всю зарплату Юрана за три года вперед, по контракту. Тогда возникает вопрос, а откуда деньги? Как известно в МО денег на футбол нет.
«Химки» объявили о расторжении контракта с Сергеем Юраном.
Действие трудового договора было прекращено по соглашению сторон. Юран возглавлял «Химки» с января 2020 года.
Новым главным тренером клуб был назначен Дмитрий Гунько.
- Вместе с Юраном «Химки» вышли в РПЛ и дошли до финала Кубка России.
- Сообщалось, что специалист просил у клуба повышения зарплаты, но ему отказали и заявили о его увольнении.