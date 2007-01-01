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    «Химки» расторгли контракт с Юраном по соглашению сторон

    «Химки» объявили о расторжении контракта с Сергеем Юраном.

    Действие трудового договора было прекращено по соглашению сторон. Юран возглавлял «Химки» с января 2020 года.

    Новым главным тренером клуб был назначен Дмитрий Гунько.

    • Вместе с Юраном «Химки» вышли в РПЛ и дошли до финала Кубка России.
    • Сообщалось, что специалист просил у клуба повышения зарплаты, но ему отказали и заявили о его увольнении.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Химок»

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    Сегодня, 13:29
    Комментарии12
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      Рейтинг: +1524

      Semenycch 1 час назад

      По соглашению сторон? Такое возможно только при условии, что Химки проплатили всю зарплату Юрана за три года вперед, по контракту. Тогда возникает вопрос, а откуда деньги? Как известно в МО денег на футбол нет.

      2
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      Рейтинг: +2124

      NewLife > Semenycch 1 час назад

      "Это все придумал Черчиль в восемнадцатом году" - В.С. Высоцкий

      1
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      Рейтинг: +1524

      Semenycch > NewLife 1 час назад

      Ты даже к месту не способен цитировать чужие слова.

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      Рейтинг: +2124

      NewLife > Semenycch 53 минуты назад

      Посмотри ниже - сразу сколько высеров от троллей. Поясню смысл моего коммента, который ты не понял - в совке была такая практика: какая-то продажная бульварная газетенка на западе пишет проплаченную туфту, а все советские средства массовой информации дают залп с беспощадной критикой запада, то же происходит и сейчас в ток-шоу на госканалах. То есть ты нафантазировал предположение, а местные тролли-вонючки тут же начали постить свой срач в его развитие.

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      Рейтинг: +4609

      Hektor 84 > Semenycch 8 минут назад

      Тебя лять забыли спросить! Объявили что разорвали по соглашению сторон! Лезешь со своим высером. Раз объявили значит договорились. Как договорились не твое собачье дело. Лезешь в каждую дырку как затычка.

      1
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      Рейтинг: +4609

      Hektor 84 > Semenycch 7 минут назад

      Губернатор области забыл тебе отчитаться сколько там в бюджете денег???

      1
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      Рейтинг: +1524

      Semenycch > Hektor 84 2 минуты назад

      Скот, вообще то губернатор МО это государственный чиновник и в его прямые обязанности входит в том числе и отчеты по расходованию государственных средств.

      1
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      Рейтинг: +1385

      Питерский князь > NewLife 1 минуту назад

      Высер - твое домашнее имя!
      =)))

      0
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      Рейтинг: +5519

      alarm 1 час назад

      и за спартак тоже стыдно!

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      Рейтинг: +5519

      alarm 1 час назад

      очень стыдно за фарм спартака!

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      Рейтинг: +4916

      Борат 1 час назад

      Какое же спартак гумно !
      Просто гумнище !
      Гыгы

      2
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      Рейтинг: +4916

      Борат 1 час назад

      Федун ему неустойку выплатил своими мазутными деньгами !
      Позор рылам !
      Гыгы

      2
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