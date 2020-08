«Манчестер Юнайтед» представил домашнюю форму на сезон-2020/21 от adidas.

В красную футболку вкраплена нить, создающая дополнительный узор. Основная идея – ДНК победителей.

The devil is in the detail.Presenting our new 2020/21 home shirt by @adidasfootball.#MUFC x #ReadyForSport