Товарищеский матч. «Химки» победили «Динамо» в первом матче Гунько

чёт я Новикова не пойму- на хрена в единственном контрольном матче 11 человек (с учётом замен) из Динамо-2 выпускать? по-моему надо основу обкатывать, а лидеров даже в заявке не было...
В рамках товарищеского матча «Химки» выиграли у московского «Динамо».
Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счетом 2:0. Дубль оформил нападающий Мохамед Конате.
Это первый матч «Химок» под руководством главного тренера Дмитрия Гунько. Он сменил уволенного Сергея Юрана.
Товарищеский матч
Химки – Динамо (Москва) – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Конате, 61; 2:0 – Конате, 71.