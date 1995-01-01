Товарищеский матч. «Химки» победили «Динамо» в первом матче Гунько

В рамках товарищеского матча «Химки» выиграли у московского «Динамо».

Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счетом 2:0. Дубль оформил нападающий Мохамед Конате.

Это первый матч «Химок» под руководством главного тренера Дмитрия Гунько. Он сменил уволенного Сергея Юрана.

Товарищеский матч

Химки – Динамо (Москва) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Конате, 61; 2:0 – Конате, 71.