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    Товарищеский матч. «Химки» победили «Динамо» в первом матче Гунько

    В рамках товарищеского матча «Химки» выиграли у московского «Динамо».

    Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счетом 2:0. Дубль оформил нападающий Мохамед Конате.

    Это первый матч «Химок» под руководством главного тренера Дмитрия Гунько. Он сменил уволенного Сергея Юрана.

    Товарищеский матч

    Химки – Динамо (Москва) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Конате, 61; 2:0 – Конате, 71.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +506

      GreyDM 47 минут назад

      чёт я Новикова не пойму- на хрена в единственном контрольном матче 11 человек (с учётом замен) из Динамо-2 выпускать? по-моему надо основу обкатывать, а лидеров даже в заявке не было...

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      Рейтинг: +1629

      Mister_Tomsk > GreyDM 42 минуты назад

      отдых, видимо

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      Рейтинг: +506

      GreyDM > Mister_Tomsk 36 минут назад

      хотелось бы верить, а то комментаторы говорили, что у кого-то микротравмы, надеюсь не у всех сразу...

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      Рейтинг: +6977

      paracetamol 56 минут назад

      У Дырнамо молодежка играла?

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      Рейтинг: +5950

      JTherry 57 минут назад

      не слабо начал с Химками Гунько!

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