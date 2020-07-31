MEN: «Интер» не сомневается, что выкупит Санчеса у «Манчестер Юнайтед»

Переговоры между «Интером» и «Манчестер Юнайтед» о выкупе форварда Алексиса Санчеса находится в продвинутой стадии, утверждает Manchester Evening News. Миланцы уверены, что заключат полноценный контракт с чилийцем.

31-летний футболист стоит на рынке 16 миллионов евро. «Интер» арендовал его прошлым летом.