Журналист Егоров: Фомин прошел медосмотр для «Динамо». Сумма трансфера – 4,5 миллиона

И почему быки разбрасываются своими воспитанниками? Продают за копейки, а перекупщики - за миллионы!
Полузащитник «Уфы» Даниил Фомин близок к переходу в «Динамо».
По информации журналиста Сергея Егорова, 23-летний футболист уже прошел медицинское обследование для московского клуба.
Ожидается, что сумма трансфера составит около 4,5 миллиона евро.
- Фомин – воспитанник «Краснодара».
- В минувшем сезоне хавбек провел за «Уфу» 29 матчей, забил шесть голов и сделал два ассиста.
- Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.