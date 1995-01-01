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    Журналист Егоров: Фомин прошел медосмотр для «Динамо». Сумма трансфера – 4,5 миллиона

    Полузащитник «Уфы» Даниил Фомин близок к переходу в «Динамо».

    По информации журналиста Сергея Егорова, 23-летний футболист уже прошел медицинское обследование для московского клуба.

    Ожидается, что сумма трансфера составит около 4,5 миллиона евро.

    • Фомин – воспитанник «Краснодара».
    • В минувшем сезоне хавбек провел за «Уфу» 29 матчей, забил шесть голов и сделал два ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6901

      paracetamol 10 минут назад

      И почему быки разбрасываются своими воспитанниками? Продают за копейки, а перекупщики - за миллионы!

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