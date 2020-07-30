«Ахмат» представил новую форму

Ничего хуже не видел,что за позорная форма Ахмат? Выкиньте её и играйте в старой.
«Ахмат» провел презентацию формы, в которой команда будет играть в сезоне-2020/21.
Экипировка выполнена в традиционных для клуба белом и зеленом цветах. Технический спонсор – компания adidas.
«Дизайн формы выбран с учетом мнения болельщиков и футболистов команды», – отметила пресс-служба грозненцев.
«Ахмат» финишировал в РПЛ на 13-м месте.
Представляем комплект игровой формы ФК «Ахмат» сезона 2020-2021 г.г.Дизайн формы выбран с учетом мнения болельщиков и футболистов команды. pic.twitter.com/2AJotL6MFj— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) July 30, 2020