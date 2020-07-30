«Ахмат» представил новую форму

«Ахмат» провел презентацию формы, в которой команда будет играть в сезоне-2020/21.

Экипировка выполнена в традиционных для клуба белом и зеленом цветах. Технический спонсор – компания adidas.

«Дизайн формы выбран с учетом мнения болельщиков и футболистов команды», – отметила пресс-служба грозненцев.

«Ахмат» финишировал в РПЛ на 13-м месте.