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    «Ахмат» представил новую форму

    «Ахмат» провел презентацию формы, в которой команда будет играть в сезоне-2020/21.

    Экипировка выполнена в традиционных для клуба белом и зеленом цветах. Технический спонсор – компания adidas.

    «Дизайн формы выбран с учетом мнения болельщиков и футболистов команды», – отметила пресс-служба грозненцев.

    «Ахмат» финишировал в РПЛ на 13-м месте.

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    Источник: Официальный твиттер «Ахмата»

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    Сегодня, 21:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10435

      Alimpasha 3 минуты назад

      Ничего хуже не видел,что за позорная форма Ахмат? Выкиньте её и играйте в старой.

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