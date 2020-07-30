Месси может заработать 260 миллионов за четыре года в случае перехода в «Интер»

«Интер» готов следующим летом подписать форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

По информации La Gazzetta dello Sport, миланский клуб намерен предложить футболисту четырехлетний контракт на 260 миллионов евро.

«Интер» рассчитывает, что аргентинец по истечении срока соглашения покинет «Барсу» на правах свободного агента.