Месси может заработать 260 миллионов за четыре года в случае перехода в «Интер»

Дожить сначала надо до следующего года....
«Интер» готов следующим летом подписать форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
По информации La Gazzetta dello Sport, миланский клуб намерен предложить футболисту четырехлетний контракт на 260 миллионов евро.
«Интер» рассчитывает, что аргентинец по истечении срока соглашения покинет «Барсу» на правах свободного агента.
- В текущем сезоне Месси забил 30 голов и сделал 26 ассистов в 42 матчах.
- 33-летний нападающий – воспитанник «Барселоны». Он всю карьеру провел в каталонской команде.