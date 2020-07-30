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    Месси может заработать 260 миллионов за четыре года в случае перехода в «Интер»

    «Интер» готов следующим летом подписать форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

    По информации La Gazzetta dello Sport, миланский клуб намерен предложить футболисту четырехлетний контракт на 260 миллионов евро.

    «Интер» рассчитывает, что аргентинец по истечении срока соглашения покинет «Барсу» на правах свободного агента.

    • В текущем сезоне Месси забил 30 голов и сделал 26 ассистов в 42 матчах.
    • 33-летний нападающий – воспитанник «Барселоны». Он всю карьеру провел в каталонской команде.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

     

     

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    Сегодня, 20:53
    Комментарии3
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      Рейтинг: +274

      Зентролль 21 минуту назад

      Дожить сначала надо до следующего года....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +106

      "supermax one" 41 минуту назад

      какие же бабосы *ля им платят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1355

      Semenycch 1 час назад

      Великий футболист, отдавший всю свою спортивную жизнь одному клубу, на старости лет перечеркнет всю эту жизнь? Плюнет в лицо каталанцам, которые верят в этого парня как в святого? Итальянские СМИ вообще рехнулись! Месси и Роналду в человеческом плане две большие разницы!

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