«Вильярреал» подписал контракт с 12-й ракеткой мира Баутистой

«Вильярреал» объявил о сотрудничестве с испанским теннисистом Роберто Баутистой Агутом.

Согласно контракту сторон, спортсмен будет выступать в футболках с эмблемой клуба.

Баутиста Агут – 12-я ракетка рейтинга ATP. На его счету девять титулов в одиночном разряде.

#Endavant Esports | ¡Ya podemos presumir de abanderado en la @ATPTour_ES ! ¡@BautistaAgut lucirá el escudo del Submarino en su indumentaria !@LaLigaSports pic.twitter.com/oFcV4RqhOy