«Локомотив» выступал против проекта календаря РПЛ на сезон-2020/21

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал о позиции клуба касательно календаря российской Премьер-лиги на следующий сезон.

«Мы высказывали свои претензии РПЛ по проекту календаря. Знаю, что с рядом клубов его вообще не согласовывали. Мы были против.

Складывается впечатление, что люди, которые составляли этот календарь, несколько забыли, что такое играть в футбол в реальности, а не на бумаге», – сказал Мещеряков.