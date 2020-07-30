«Локомотив» выступал против проекта календаря РПЛ на сезон-2020/21

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал о позиции клуба касательно календаря российской Премьер-лиги на следующий сезон.
«Мы высказывали свои претензии РПЛ по проекту календаря. Знаю, что с рядом клубов его вообще не согласовывали. Мы были против.
Складывается впечатление, что люди, которые составляли этот календарь, несколько забыли, что такое играть в футбол в реальности, а не на бумаге», – сказал Мещеряков.
- «Локомотив» финишировал на втором месте в РПЛ.
- Осенью команда сыграет в Лиге чемпионов.
- Ранее Мещеряков не исключил, что на матч за Суперкубок России против «Зенита» выйдет второй состав москвичей.
Источник: «Чемпионат»