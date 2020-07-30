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  • «Локомотив» выступал против проекта календаря РПЛ на сезон-2020/21

«Локомотив» выступал против проекта календаря РПЛ на сезон-2020/21

30 июля 2020, 10:31
3

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал о позиции клуба касательно календаря российской Премьер-лиги на следующий сезон.

«Мы высказывали свои претензии РПЛ по проекту календаря. Знаю, что с рядом клубов его вообще не согласовывали. Мы были против.

Складывается впечатление, что люди, которые составляли этот календарь, несколько забыли, что такое играть в футбол в реальности, а не на бумаге», – сказал Мещеряков.

  • «Локомотив» финишировал на втором месте в РПЛ.
  • Осенью команда сыграет в Лиге чемпионов.
  • Ранее Мещеряков не исключил, что на матч за Суперкубок России против «Зенита» выйдет второй состав москвичей.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (3)
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zra78
1596097068
Дзюбы на вас с Кикнадзе нет....мрази....
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absent32
1596098185
вы только плакать умеете...
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paracetamol
1596127551
Всем не угодишь, особенно некоторым нервным.
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