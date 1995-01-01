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    «Локомотив» выступал против проекта календаря РПЛ на сезон-2020/21

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал о позиции клуба касательно календаря российской Премьер-лиги на следующий сезон.

    «Мы высказывали свои претензии РПЛ по проекту календаря. Знаю, что с рядом клубов его вообще не согласовывали. Мы были против.

    Складывается впечатление, что люди, которые составляли этот календарь, несколько забыли, что такое играть в футбол в реальности, а не на бумаге», – сказал Мещеряков.

    • «Локомотив» финишировал на втором месте в РПЛ.
    • Осенью команда сыграет в Лиге чемпионов.
    • Ранее Мещеряков не исключил, что на матч за Суперкубок России против «Зенита» выйдет второй состав москвичей.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2391

      absent32 11 минут назад

      вы только плакать умеете...

      0
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      Рейтинг: +24595

      zra78 29 минут назад

      Дзюбы на вас с Кикнадзе нет....мрази....

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