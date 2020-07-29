Metaratings: «Локомотив» отдаст 18-летнего Жалолиддинова в аренду

«Локомотив» планирует отдать в аренду полузащитника Жасура Жалолиддинова. Его сегодня, 29 июля, купили у узбекистанского «Бунедкора».
Как пишет Metaratings, местом аренды 18-летнего может стать как раз «Бунедкор». Другой вариант – отъезд в какую-либо европейскую лигу.
- В 2019 году Guardian включила Жалолиддинова в список 60 лучших молодых талантов мирового футбола 2002 года рождения.
- «Локомотив» осенью выступит в группе Лиги чемпионов.
- Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.
Источник: Metaratings