Metaratings: «Локомотив» отдаст 18-летнего Жалолиддинова в аренду

«Локомотив» планирует отдать в аренду полузащитника Жасура Жалолиддинова. Его сегодня, 29 июля, купили у узбекистанского «Бунедкора».

Как пишет Metaratings, местом аренды 18-летнего может стать как раз «Бунедкор». Другой вариант – отъезд в какую-либо европейскую лигу.