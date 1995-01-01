«СЭ»: Мусаев продолжит тренировать «Краснодар»

«Краснодар» доверит Мураду Мусаеву тренировать команду в следующем сезоне, пишет «Спорт-Экспресс».

Руководство клуба решило оставить Мусаева, несмотря на неудачные игры в концовке сезона, которые не позволили «Краснодару» попасть напрямую в групповой раунд Лиги чемпионов.

Специалист официально возглавил команду в июне этого года, но тренировал южан с весны 2018 года. Под его руководством «Краснодар» два раза становился третьим в РПЛ.