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    «СЭ»: Мусаев продолжит тренировать «Краснодар»

    «Краснодар» доверит Мураду Мусаеву тренировать команду в следующем сезоне, пишет «Спорт-Экспресс».

    Руководство клуба решило оставить Мусаева, несмотря на неудачные игры в концовке сезона, которые не позволили «Краснодару» попасть напрямую в групповой раунд Лиги чемпионов.

    Специалист официально возглавил команду в июне этого года, но тренировал южан с весны 2018 года. Под его руководством «Краснодар» два раза становился третьим в РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:51
    Комментарии5
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      Рейтинг: +792

      vmonomah17 17 минут назад

      Еще сезон деградации Краснодара. Был бы у быков толковый тренер, то сейчас краснодар бы был на месте зенита.

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      Рейтинг: +236

      Вальдемар IV 2 часа назад

      понравились олимпиакосы и базели человеку что сделать

      0
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      Рейтинг: +1817

      Krasnodar 123 2 часа назад

      По итогам этого сезона клуба занял четвертое место. Афтор, сам читаешь, что пишешь? И не четвертое, а 3-е! И не КЛУБА, а КЛУБ!

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      Рейтинг: +2979

      TOMSON 2 часа назад

      По итогам этого сезона клуб занял 3 место, а не 4. Исправьте

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      Рейтинг: +6170

      Сильвербой 2 часа назад

      Ну может и правильное решение! Это только у нас, Кононов команду строил за три месяца, при этом набирая в команду Мирзова и прочую ху..ту!!!

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