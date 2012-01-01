РБК: Глушаков предложил свои услуги «Спартаку» и «Динамо»

Надо назад в тарасовку взять - а то как свиньи без банщика?
Полузащитник Денис Глушаков хочет продолжить карьеру в одной из московских команд.
По информации РБК, 33-летний футболист уже связывался с представителями «Спартака» и «Динамо», чтобы предложить этим клубам свои услуги.
Запасной вариант для хавбека – остаться в «Ахмате», с которым у него на этой неделе истекает контракт.
- В минувшем сезоне игрок провел 27 матчей, забил шесть голов и сделал один ассист.
- За «Спартак» Глушаков уже выступал с 2013 по 2019 год.