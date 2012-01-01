РБК: Глушаков предложил свои услуги «Спартаку» и «Динамо»

Полузащитник Денис Глушаков хочет продолжить карьеру в одной из московских команд.

По информации РБК, 33-летний футболист уже связывался с представителями «Спартака» и «Динамо», чтобы предложить этим клубам свои услуги.

Запасной вариант для хавбека – остаться в «Ахмате», с которым у него на этой неделе истекает контракт.