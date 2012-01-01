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    РБК: Глушаков предложил свои услуги «Спартаку» и «Динамо»

    Полузащитник Денис Глушаков хочет продолжить карьеру в одной из московских команд.

    По информации РБК, 33-летний футболист уже связывался с представителями «Спартака» и «Динамо», чтобы предложить этим клубам свои услуги.

    Запасной вариант для хавбека – остаться в «Ахмате», с которым у него на этой неделе истекает контракт.

    • В минувшем сезоне игрок провел 27 матчей, забил шесть голов и сделал один ассист.
    • За «Спартак» Глушаков уже выступал с 2013 по 2019 год.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РБК

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    Комментарии28
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      Рейтинг: +1209

      Гавроша 15 минут назад

      Надо назад в тарасовку взять - а то как свиньи без банщика?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +107

      alarm_иг > Гавроша 4 минуты назад

      А вот питерским бомжам банщики не нужны, они же по жизни немытые и вшивые. Гыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14014

      vka1970 17 минут назад

      Глушакову с его интригами и подскуливанием самое место в Зените.Пусть туда свою шопу предложит . Азмун с Дзюбой точно заинтересуются.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4386

      Добрый Бобер 21 минуту назад

      "Спартаку"? Спасибо, поржал.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +885

      Benifacto 23 минуты назад

      СОЧИ!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4847

      alarm 24 минуты назад

      любимчик спартачей и фратрии, в частности)) ждём цирка)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2276

      Fancyfall 25 минут назад

      у артибута нет второго момента.
      пусть проходит мимо спартака!

      2
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      Рейтинг: +4462

      САДЫЧОК 26 минут назад

      Глушаков умеет лезгинку танцевать...может ему лучше по свадьбам и т.д.....

      -1
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      Рейтинг: +533

      Artemka444 41 минуту назад

      Спартаку ничего уже не поможет!!!!
      Но Глушаков пригодился бы!!!
      Зря уходил!!!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +7106

      Persona_non_Grata > Artemka444 30 минут назад

      Расти быстрее Артемка , набирайся ума и еще может порадуешь нас умными мыслями , а пока увы . ))))))

      3
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      Рейтинг: +533

      Artemka444 > Persona_non_Grata 27 минут назад

      увы у вас не умнее мысли!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +14014

      vka1970 > Artemka444 19 минут назад

      Да уж поумней как минимум.Напрягите бестолковку юноша.

      2
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      Рейтинг: +1302

      Иван Петров 1986 43 минуты назад

      А это какие услуги?

      3
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      Рейтинг: +4357

      Hektor 84 1 час назад

      А что на агента денег зажал? Сам бегает предлагает себя. Шлюшаков в Спартак и даром не нужен. Пусть лучше в шлинит валит!

      6
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