«СЭ»: Смольников вернулся в «Краснодар» после семи сезонов в «Зените»

Омоложение команды? Смольников очень нужный в составе Зенита игрок, вынужден добавить, был.
Финал Кубка России против «Химок» стал для защитника «Зенита» Игоря Смольникова последним в клубе, утверждает «Спорт-Экспресс». Игрок возвращается в «Краснодар».
С краснодарцами футболист заключит контракт на два года с возможностью продления в случае достижения определенных показателей.
- 31-лений Смольников провел в «Зените» семь сезонов.
- Смольников в составе команды трижды взял РПЛ.
- «Краснодар» в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов.