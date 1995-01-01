«СЭ»: Смольников вернулся в «Краснодар» после семи сезонов в «Зените»

Финал Кубка России против «Химок» стал для защитника «Зенита» Игоря Смольникова последним в клубе, утверждает «Спорт-Экспресс». Игрок возвращается в «Краснодар».

С краснодарцами футболист заключит контракт на два года с возможностью продления в случае достижения определенных показателей.