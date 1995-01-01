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    «СЭ»: Смольников вернулся в «Краснодар» после семи сезонов в «Зените»

    Финал Кубка России против «Химок» стал для защитника «Зенита» Игоря Смольникова последним в клубе, утверждает «Спорт-Экспресс». Игрок возвращается в «Краснодар».

    С краснодарцами футболист заключит контракт на два года с возможностью продления в случае достижения определенных показателей.

    • 31-лений Смольников провел в «Зените» семь сезонов.
    • Смольников в составе команды трижды взял РПЛ.
    • «Краснодар» в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1186

      Semenycch 14 минут назад

      Омоложение команды? Смольников очень нужный в составе Зенита игрок, вынужден добавить, был.

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