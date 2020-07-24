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    The Athletic: «Манчестер Юнайтед» определил Комана как альтернативу Санчо

    Если не получится подписать полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо, «Манчестер Юнайтед» переключится на атакующего игрока «Баварии» Кингсли Комана, информирует The Athletic. Предварительные консультации по поводу француза состоялись.

    Сам 24-летний Коман не против переезда в АПЛ. Он стоит на рынке 40 миллионов евро.

    • Коман начал взрослую карьеру в сезоне-2012/13 и с тех пор каждый сезон берет чемпионство.
    • В прошлом сезоне Бундеслиги Коман провел 24 матча, забил четыре гола, сделал столько же результативных пасов.
    • «Юнайтед» за тур до финиша не гарантировал участие в Лиге чемпионов на следующий сезон.

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    Источник: The Athletic

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