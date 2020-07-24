The Athletic: «Манчестер Юнайтед» определил Комана как альтернативу Санчо

Если не получится подписать полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо, «Манчестер Юнайтед» переключится на атакующего игрока «Баварии» Кингсли Комана, информирует The Athletic. Предварительные консультации по поводу француза состоялись.

Сам 24-летний Коман не против переезда в АПЛ. Он стоит на рынке 40 миллионов евро.