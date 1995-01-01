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    «Урал» объявил об уходе Кухарчика и Вилюша

    Защитник Мацей Вилюш и хавбек Михал Кухарчик ушли из «Урала».

    Оба футболиста покинули екатеринбургский клуб в связи с истечением срока контракта.

    «Мы благодарим Мацея и Михала за время, проведeнное в «Урале»! Желаем успешного продолжения футбольной карьеры, яркой игры и отсутствия травм!» – говорится в заявлении на официальном сайте «Урала».

    • 31-летний Вилюш выступал за клуб с января 2020 года, сыграл девять матчей.
    • 29-летний Кухарчик защищал цвета «Урала» с июля 2019 года, провел 19 игр, забил один гол и сделал один ассист.

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    Источник: Официальный сайт «Урала»

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    Сегодня, 16:53
    Комментарии3
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      Рейтинг: +6730

      paracetamol 36 минут назад

      Все развалил одесский свинтус.

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      Рейтинг: +1077

      _Marqella_ 49 минут назад

      В следующем сезоне Урал на выход...

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      Рейтинг: +4226

      Hektor 84 > _Marqella_ 19 минут назад

      Типа синит сольет в фнл еще один фарм клуп.

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