«Урал» объявил об уходе Кухарчика и Вилюша

Защитник Мацей Вилюш и хавбек Михал Кухарчик ушли из «Урала».
Оба футболиста покинули екатеринбургский клуб в связи с истечением срока контракта.
«Мы благодарим Мацея и Михала за время, проведeнное в «Урале»! Желаем успешного продолжения футбольной карьеры, яркой игры и отсутствия травм!» – говорится в заявлении на официальном сайте «Урала».
- 31-летний Вилюш выступал за клуб с января 2020 года, сыграл девять матчей.
- 29-летний Кухарчик защищал цвета «Урала» с июля 2019 года, провел 19 игр, забил один гол и сделал один ассист.
Источник: Официальный сайт «Урала»