«Урал» объявил об уходе Кухарчика и Вилюша

Защитник Мацей Вилюш и хавбек Михал Кухарчик ушли из «Урала».

Оба футболиста покинули екатеринбургский клуб в связи с истечением срока контракта.

«Мы благодарим Мацея и Михала за время, проведeнное в «Урале»! Желаем успешного продолжения футбольной карьеры, яркой игры и отсутствия травм!» – говорится в заявлении на официальном сайте «Урала».