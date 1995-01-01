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    Мусаев объявил об уходе Фьолусона из «Краснодара»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что защитник Йон Гудни Фьолусон покидает команду.

    «Фьолусон? Плохая форма в том числе, он проигрывал конкуренцию. Он покидает команду, это его последний день в «Краснодаре». Он провел ряд хороших матчей. Я считаю, он добавил команде, сам стал лучше. Хочу выразить благодарность за совместную работу и пожелать удачи», – сказал Мусаев.

    • 31-летний исландец выступал за «Краснодар» с августа 2018 года.
    • Контракт игрока с клубом был рассчитан еще на один сезон.
    • В составе российской команды Фьолусон провел 28 матчей, результативными действиями не отличался.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6661

      paracetamol 29 минут назад

      Нахр такое дерьмо вообще покупали?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +186

      zaichkin777@gmail.com 33 минуты назад

      Сколько же таких без толковых покупак? Харэ уже всю уйню собирать по миру.

      0
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      Рейтинг: +60

      Жорик секс обжорик 34 минуты назад

      давно пора, это сразу видно было что парень очень слаб...

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