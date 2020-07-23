Мусаев объявил об уходе Фьолусона из «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что защитник Йон Гудни Фьолусон покидает команду.
«Фьолусон? Плохая форма в том числе, он проигрывал конкуренцию. Он покидает команду, это его последний день в «Краснодаре». Он провел ряд хороших матчей. Я считаю, он добавил команде, сам стал лучше. Хочу выразить благодарность за совместную работу и пожелать удачи», – сказал Мусаев.
- 31-летний исландец выступал за «Краснодар» с августа 2018 года.
- Контракт игрока с клубом был рассчитан еще на один сезон.
- В составе российской команды Фьолусон провел 28 матчей, результативными действиями не отличался.
Источник: «Спорт-Экспресс»