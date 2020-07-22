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  • Защитник «Ланса» Радованович: «Агенты ведут разговоры с «Локомотивом»

Защитник «Ланса» Радованович: «Агенты ведут разговоры с «Локомотивом»

22 июля 2020, 19:31
3

Александар Радованович, центральный защитник французского «Ланса», подтвердил возможный трансфер в «Локомотив». Агенты ведут переговоры.

«Если честно, сейчас идут разговоры между моими агентами и «Локомотивом». Мои агенты занимаются этим непосредственно с клубом, не посвящая меня в курс дела.

Поэтому до конца я, конечно, не уверен, что в настоящий момент действительно ведутся переговоры. Лучше уточнить это у моих агентов», – сказал игрок Metaratings.

  • Контракт Радовановича с французским клубом будет действовать еще два года.
  • В досрочно завершенном сезоне Радованович забил два гола в 18 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 475 тысяч евро.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Локомотив Ланс
Комментарии (3)
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кошмарик
1595436296
да его уже видели бегущим в сторону Москвы... где-то недалеко, уже в лесах Польши...
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paracetamol
1595442327
Щас новый физрук всех югов с Европы перетащит.
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isakkobelini
1595486057
Шлак какой то. Лучше пусть молодежь свою подтянут.
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