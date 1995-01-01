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    Защитник «Ланса» Радованович: «Агенты ведут разговоры с «Локомотивом»

    Александар Радованович, центральный защитник французского «Ланса», подтвердил возможный трансфер в «Локомотив». Агенты ведут переговоры.

    «Если честно, сейчас идут разговоры между моими агентами и «Локомотивом». Мои агенты занимаются этим непосредственно с клубом, не посвящая меня в курс дела.

    Поэтому до конца я, конечно, не уверен, что в настоящий момент действительно ведутся переговоры. Лучше уточнить это у моих агентов», – сказал игрок Metaratings.

    • Контракт Радовановича с французским клубом будет действовать еще два года.
    • В досрочно завершенном сезоне Радованович забил два гола в 18 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 475 тысяч евро.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 19:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2120

      кошмарик 1 час назад

      да его уже видели бегущим в сторону Москвы... где-то недалеко, уже в лесах Польши...

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