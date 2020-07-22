Защитник «Ланса» Радованович: «Агенты ведут разговоры с «Локомотивом»

Александар Радованович, центральный защитник французского «Ланса», подтвердил возможный трансфер в «Локомотив». Агенты ведут переговоры.

«Если честно, сейчас идут разговоры между моими агентами и «Локомотивом». Мои агенты занимаются этим непосредственно с клубом, не посвящая меня в курс дела.

Поэтому до конца я, конечно, не уверен, что в настоящий момент действительно ведутся переговоры. Лучше уточнить это у моих агентов», – сказал игрок Metaratings.