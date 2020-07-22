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    «Рома» показала новую форму. Дизайн отсылает к победе клуба в Кубке Италии 40 лет назад

    «Рома» представила домашний комплект формы на сезон-2020/21.

    Футболка выполнена в традиционном для клуба бордовом цвете. На груди – четыре горизонтальные полосы красного, оранжевого и желтого цветов.

    При создании формы технический спонсор «Ромы» – компания Nike – вдохновлялся дизайном футболок римлян 40-летней давности. Дизайн нового комплекта отсылает к победе клуба в Кубке Италии в 1980 году.

    Источник: Официальный сайт «Ромы»

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