«Рома» показала новую форму. Дизайн отсылает к победе клуба в Кубке Италии 40 лет назад

«Рома» представила домашний комплект формы на сезон-2020/21.

Футболка выполнена в традиционном для клуба бордовом цвете. На груди – четыре горизонтальные полосы красного, оранжевого и желтого цветов.

При создании формы технический спонсор «Ромы» – компания Nike – вдохновлялся дизайном футболок римлян 40-летней давности. Дизайн нового комплекта отсылает к победе клуба в Кубке Италии в 1980 году.