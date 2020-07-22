«Рома» показала новую форму. Дизайн отсылает к победе клуба в Кубке Италии 40 лет назад

Ну ху.ли 40 лет там, покажите фото Мусалини, нам есть о чем вспомнить!
=)))
«Рома» представила домашний комплект формы на сезон-2020/21.
Футболка выполнена в традиционном для клуба бордовом цвете. На груди – четыре горизонтальные полосы красного, оранжевого и желтого цветов.
При создании формы технический спонсор «Ромы» – компания Nike – вдохновлялся дизайном футболок римлян 40-летней давности. Дизайн нового комплекта отсылает к победе клуба в Кубке Италии в 1980 году.
twit text — AS Roma English (@ASRomaEN) July 22, 2020