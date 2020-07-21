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  • Егоров: «У «Динамо» будет 12 миллионов на трансферы. В команду придут игроки из Бундеслиги»

Егоров: «У «Динамо» будет 12 миллионов на трансферы. В команду придут игроки из Бундеслиги»

21 июля 2020, 21:12
9

«Динамо» в ближайшее трансферное окно может рассчитывать на 12 миллионов евро. Информацию сообщил бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров.

«У клуба есть 12 миллионов на трансферы. Ключевую роль будет играть главный тренер Кирилл Новиков. Он заслужил полномочия. «Динамо» может усилить три позиции в центре поля. Это будут футболисты хорошего уровня из Бундеслиги», – сказал инсайдер на собственном ютуб-канале.

  • Новиков возглавил команду в прошлом году.
  • Команда в РПЛ идет шестой.
  • Чтобы попасть в Лигу Европы, «Динамо» нужна победа «Зенита» в финале Кубка России.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (9)
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Boeung777
1595355554
3 футболиста хорошего уровня из Бундеслиги за 12 млн? Ну, если три Баду, то можно...
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Хейтер Аларм
1595355668
Че за хорошие футболисты по 4 ляма евро? Гы-гы
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Hoahin
1595355786
На 12 миллионов нынче не разгуляешься, тем более на 3 игроков...
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Viper for CSKA
1595356065
Судя по сумме, из третьей. Ну, или австрийской.
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GreyDM
1595356695
Совсем дэбил? и так в команде с легами перебор! и какая нах бундеслига на 12 лямов? тут одного Филиппа за 15 брали-а он ни о чём, а тут 3-х за 12...
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Сильвербой
1595356735
Ну вот приехал Рауш из Бундеслиги допустим...........
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KalterJax
1595363138
Давай прям всех заменим игроками из бундеслиги и повторим тот прошлый раз , когда в динамо не вышло ни одного русского футболиста в составе, да и тренер тоже был нерусским!)
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portero
1595402068
Как то дешево бундеслигу оценивает... на 12 лямов прямо пачками мечтает закупиться. На одного нормального этих денег мало...
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paracetamol
1595412207
3 чела за 12 лямов - курам на смех! У нас за это бабло целую команду можно купить.
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