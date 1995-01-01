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    Егоров: «У «Динамо» будет 12 миллионов на трансферы. В команду придут игроки из Бундеслиги»

    «Динамо» в ближайшее трансферное окно может рассчитывать на 12 миллионов евро. Информацию сообщил бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров.

    «У клуба есть 12 миллионов на трансферы. Ключевую роль будет играть главный тренер Кирилл Новиков. Он заслужил полномочия. «Динамо» может усилить три позиции в центре поля. Это будут футболисты хорошего уровня из Бундеслиги», – сказал инсайдер на собственном ютуб-канале.

    • Новиков возглавил команду в прошлом году.
    • Команда в РПЛ идет шестой.
    • Чтобы попасть в Лигу Европы, «Динамо» нужна победа «Зенита» в финале Кубка России.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:12
    Комментарии8
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      Рейтинг: +577

      elessar arnor 40 минут назад

      Писсаро можно подписать, правда он закончил, но поиграть в РФ согласится

      0
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      Рейтинг: +6148

      Сильвербой 54 минуты назад

      Ну вот приехал Рауш из Бундеслиги допустим...........

      0
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      Рейтинг: +428

      GreyDM 55 минут назад

      Совсем дэбил? и так в команде с легами перебор! и какая нах бундеслига на 12 лямов? тут одного Филиппа за 15 брали-а он ни о чём, а тут 3-х за 12...

      0
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      Рейтинг: +2253

      Cleaner 59 минут назад

      За "12 миллионов" может приехать только один игрок из Бундеслиги и на полгода.)

      0
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      Рейтинг: +4974

      Viper for CSKA 1 час назад

      Судя по сумме, из третьей. Ну, или австрийской.

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      Рейтинг: +421

      Hoahin 1 час назад

      На 12 миллионов нынче не разгуляешься, тем более на 3 игроков...

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      Рейтинг: +240

      Хейтер Аларм 1 час назад

      Че за хорошие футболисты по 4 ляма евро? Гы-гы

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      Рейтинг: +1631

      Boeung777 1 час назад

      3 футболиста хорошего уровня из Бундеслиги за 12 млн? Ну, если три Баду, то можно...

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