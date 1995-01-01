Егоров: «У «Динамо» будет 12 миллионов на трансферы. В команду придут игроки из Бундеслиги»

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«Динамо» в ближайшее трансферное окно может рассчитывать на 12 миллионов евро. Информацию сообщил бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров.
«У клуба есть 12 миллионов на трансферы. Ключевую роль будет играть главный тренер Кирилл Новиков. Он заслужил полномочия. «Динамо» может усилить три позиции в центре поля. Это будут футболисты хорошего уровня из Бундеслиги», – сказал инсайдер на собственном ютуб-канале.
- Новиков возглавил команду в прошлом году.
- Команда в РПЛ идет шестой.
- Чтобы попасть в Лигу Европы, «Динамо» нужна победа «Зенита» в финале Кубка России.