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    Юран: «Я уверен, что «Химки» отпразднуют после финала Кубка с «Зенитом»

    Главный тренер «Химок» Сергей Юран уверен в празднике после финала Кубка России против «Зенита». Встреча состоится 25 июля.

    – Была ли возможность отпраздновать победу над «Уралом»?

    – Рано еще праздновать. После финала отпразднуем, в этом я уверен. Готовимся к финалу в обычном режиме. Настроение замечательное, все идет по плану.

    • Матч с «Зенитом» пройдет в Екатеринбурге.
    • «Зенит» – действующий чемпион страны.
    • «Химки» не играли в финале Кубка с 2005 года.

    Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1331

      vsespartak01 40 минут назад

      вся россия за вас!побеждайте и празднуйте!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +298

      vsolon > vsespartak01 11 минут назад

      только судьи и вар против....)

      1
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      Рейтинг: +1897

      baden69 > vsespartak01 32 секунды назад

      Откуда такие имперские замашки говорить за всю Россию?
      Кто-то будет за Химки, кто-то за Зенит, а кто-то против всех...
      Главное, чтобы мы обсуждали футбол, а не искали "черную кошку в темной комнате..."
      Командам хорошей игры в финале, а всем болельщикам - здоровья!!!

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