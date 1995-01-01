Юран: «Я уверен, что «Химки» отпразднуют после финала Кубка с «Зенитом»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран уверен в празднике после финала Кубка России против «Зенита». Встреча состоится 25 июля.

– Была ли возможность отпраздновать победу над «Уралом»?

– Рано еще праздновать. После финала отпразднуем, в этом я уверен. Готовимся к финалу в обычном режиме. Настроение замечательное, все идет по плану.