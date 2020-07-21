Газизов: «Спартак» должен показать, что мы заканчиваем чемпионат с высоко поднятой головой»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ с «Рубином».

«Нас ждет заключительный матч. В любом случае, надо стараться подняться как можно выше в таблице. «Рубин» — сильная команда, должна получиться хорошая игра. Наша команда должна показать, что мы заканчиваем чемпионат с высоко поднятой головой. Какая психологическая ситуация в команде после поражения от «Зенита»? Все профессионалы, это игра. Понятно, что положительных эмоций это не добавило. Но мы подходим к этому профессионально, двигаемся дальше. Повреждений у ребят после игры не было, все нормально», — сказал Газизов.