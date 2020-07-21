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    Газизов: «Спартак» должен показать, что мы заканчиваем чемпионат с высоко поднятой головой»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ с «Рубином».

    «Нас ждет заключительный матч. В любом случае, надо стараться подняться как можно выше в таблице. «Рубин» — сильная команда, должна получиться хорошая игра. Наша команда должна показать, что мы заканчиваем чемпионат с высоко поднятой головой. Какая психологическая ситуация в команде после поражения от «Зенита»? Все профессионалы, это игра. Понятно, что положительных эмоций это не добавило. Но мы подходим к этому профессионально, двигаемся дальше. Повреждений у ребят после игры не было, все нормально», — сказал Газизов.

    • Перед последним туром «Спартак» занимает 9-е место в РПЛ.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1529

      Бомбардиръ 26 минут назад

      Свинья является единственным животным, которое не может поднять голову достаточно, чтобы посмотреть в небо. Это связано с анатомическими особенностями строения ее позвоночника.

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