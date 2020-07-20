Влашич – лучший игрок ЦСКА в июне

Болельщики ЦСКА признали полузащитника Николу Влашича лучшим игроком команды в июне.
За хорвата проголосовали 63%. Вторым стал защитник Игорь Дивеев, третьим – голкипер Игорь Акинфеев. У россиян по 9% набранных голосов.
Влашич в этом сезоне уже признавался игроком месяца в ноябре и декабре.
- Полузащитник – лучший бомбардир ЦСКА в сезоне РПЛ. У него 12 голов.
- Москвичи занимают в чемпионате четвертое место.
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Источник: Официальный сайт ЦСКА