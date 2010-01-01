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    Примера. «Барселона» забила пять безответных мячей «Алавесу», Месси оформил 25-й гол

    В последнем туре Примеры «Барселона» в гостях разгромила «Алавес» со счетом 5:0.

    Дубль на счету Лионеля Месси. На счету аргентинца в этом сезоне 25 голов – он лучший бомбардир чемпионата. Еще по разу отличились Ансу Фати, Луис Суарес и Нельсон Семеду.

    «Барселона» набрала 82 очка и заняла в чемпионате второе место. «Алавес» с 39 очками находится на 15-й строчке.

    Чемпионат Испании. Примера. 38-й тур

    Алавес – Барселона – 0:5 (0:3)

    Голы: 0:1 – Фати, 24; 0:2 – Месси, 34; 0:3 – Суарес, 44; 0:4 – Семеду, 57; 0:5 – Месси, 75.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +222

      vek410 47 минут назад

      Ну ладно, пусть у Месси золотая бутса, зато у Бензема золотой мяч

      0
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      Рейтинг: +58

      Marat A. > vek410 3 минуты назад

      Не, у Бензема не будет...

      0
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