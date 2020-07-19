Примера. «Барселона» забила пять безответных мячей «Алавесу», Месси оформил 25-й гол

В последнем туре Примеры «Барселона» в гостях разгромила «Алавес» со счетом 5:0.

Дубль на счету Лионеля Месси. На счету аргентинца в этом сезоне 25 голов – он лучший бомбардир чемпионата. Еще по разу отличились Ансу Фати, Луис Суарес и Нельсон Семеду.

«Барселона» набрала 82 очка и заняла в чемпионате второе место. «Алавес» с 39 очками находится на 15-й строчке.

Чемпионат Испании. Примера. 38-й тур

Алавес – Барселона – 0:5 (0:3)

Голы: 0:1 – Фати, 24; 0:2 – Месси, 34; 0:3 – Суарес, 44; 0:4 – Семеду, 57; 0:5 – Месси, 75.

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