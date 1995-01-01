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    «Аталанта» готова продать Малиновского за 30 миллионов

    «Аталанта» определилась с ценой на полузащитника Руслана Малиновского.

    По информации Football Italia, бергамский клуб оценивает хавбека в 30 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что украинцем интересуются «Челси» (Sport Arena) и «Фиорентина» (Football Italia).

    • «Аталанта» купила Малиновского прошлым летом у «Генка» за 13,6 миллиона евро.
    • 27-летний игрок провел 38 матчей, забил восемь голов и сделал семь ассистов.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 10:45
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8992

      Skull_Boy 2 часа назад

      Что Челси? А Лэмпард в курсе , Фрэнки молодняк к основе тянет, причем своих доморощенных

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3958

      Hektor 84 3 часа назад

      Фиорентина это 5 шагов назад, Челси поинтереснее будет.

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