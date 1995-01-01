«Аталанта» готова продать Малиновского за 30 миллионов

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«Аталанта» определилась с ценой на полузащитника Руслана Малиновского.
По информации Football Italia, бергамский клуб оценивает хавбека в 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что украинцем интересуются «Челси» (Sport Arena) и «Фиорентина» (Football Italia).
- «Аталанта» купила Малиновского прошлым летом у «Генка» за 13,6 миллиона евро.
- 27-летний игрок провел 38 матчей, забил восемь голов и сделал семь ассистов.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.