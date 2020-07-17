Форвард «Арсенала» Мартинелли выбыл до конца 2020 года

Стало известно, сколько нападающий «Арсенала» Габриэль Мартинелли будет восстанавливаться после травмы колена.

В конце июня бразильцу сделали операцию – артроскопию хряща левого коленного сустава.

Как сообщает официальный сайт лондонского клуба, 19-летний футболист выбыл до конца календарного года.