Форвард «Арсенала» Мартинелли выбыл до конца 2020 года

Стало известно, сколько нападающий «Арсенала» Габриэль Мартинелли будет восстанавливаться после травмы колена.
В конце июня бразильцу сделали операцию – артроскопию хряща левого коленного сустава.
Как сообщает официальный сайт лондонского клуба, 19-летний футболист выбыл до конца календарного года.
- Прошлым летом «Арсенал» купил форварда у «Итуано» за 6,7 миллиона евро.
- В текущем сезоне Мартинелли забил десять голов и сделал четыре ассиста в 26 матчах.
- В начале июля клуб продлил контракт с игроком до 2024 года.
Источник: Официальный сайт «Арсенала»