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    Форвард «Арсенала» Мартинелли выбыл до конца 2020 года

    Стало известно, сколько нападающий «Арсенала» Габриэль Мартинелли будет восстанавливаться после травмы колена.

    В конце июня бразильцу сделали операцию – артроскопию хряща левого коленного сустава.

    Как сообщает официальный сайт лондонского клуба, 19-летний футболист выбыл до конца календарного года.

    • Прошлым летом «Арсенал» купил форварда у «Итуано» за 6,7 миллиона евро.
    • В текущем сезоне Мартинелли забил десять голов и сделал четыре ассиста в 26 матчах.
    • В начале июля клуб продлил контракт с игроком до 2024 года.

    Источник: Официальный сайт «Арсенала»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +778

      vmonomah17 13 минут назад

      Продавать срочно нужно, если уже в таком возрасте тяжелые травмы пошли.

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