Перес: «Зидан – это благословение небес»

Президент «Реала» Флорентино Перес поделился впечатлениями от победы клуба в чемпионате Испании.

Босс мадридцев поблагодарил главного тренера команды Зинедина Зидана.

«Видел, что Зидан выигрывает трофей каждые 19 матчей. Он благословение небес. Люди могут говорить про него все, что захотят. Мы продолжим выигрывать трофеи», – сказал Перес.

Зидан выигрывает трофей в «Реале» каждые 19 матчей

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