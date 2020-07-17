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    Перес: «Зидан – это благословение небес»

    Президент «Реала» Флорентино Перес поделился впечатлениями от победы клуба в чемпионате Испании.

    Босс мадридцев поблагодарил главного тренера команды Зинедина Зидана.

    «Видел, что Зидан выигрывает трофей каждые 19 матчей. Он благословение небес. Люди могут говорить про него все, что захотят. Мы продолжим выигрывать трофеи», – сказал Перес.

    Зидан выигрывает трофей в «Реале» каждые 19 матчей

    «Реал» выиграл 91-й трофей и догнал «Барселону»

    Источник: Marca

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    Сегодня, 11:33
    Комментарии7
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      Рейтинг: +5510

      JTherry 9 минут назад

      Реал с Зиданом выиграл 11 трофеев! Зидан великий игрок и тренер!

      0
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      Рейтинг: +29

      OlegMilleniumDaveBoiko198 10 минут назад

      Зидан - Легенда!!!

      0
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      Рейтинг: +30

      БарселонаНавсегда 16 минут назад

      Я согласен. Зидан велик.

      1
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      Рейтинг: +40300

      portero 40 минут назад

      авторитет у него большой, это важно для тренера.....

      1
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      Рейтинг: +1645

      Патронташ 43 минуты назад

      Продолжите. Если судьям так же за пенали приплачивать будете. Сколько вы их после возобновления пробили? Большая часть левые. Надеюсь Сити даст вам достойного пинка и ни какой Зизу не поможет!

      -1
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      Рейтинг: +288

      Brabus71 50 минут назад

      Да ЗиЗу, это ЗиЗу

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      Рейтинг: +1199

      AHTUNGBOL 1 час назад

      Перес переобувается чаще Уткина..

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