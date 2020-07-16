Мурило, Ал. Миранчук и Крыховяк – в старте «Локо» на матч с ЦСКА; Дзагоев, Марадишвили и Чалов выйдут с первых минут у гостей

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и ЦСКА на очный матч 29-го тура российской Премьер-лиги.
«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Чорлука, Мурило, Рыбус, Баринов, Крыховяк, Магкеев, Ал. Миранчук, Жоау Мариу, Эдер.
ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Набабкин, Дивеев, Магнуссон, Щенников, Обляков, Дзагоев, Марадишвили, Влашич, Чалов.
- Матч начнется в 20:30 по московскому времени.
- По итогам 28 туров «Локо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, а ЦСКА – четвертое.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Источник: Официальный сайт РПЛ