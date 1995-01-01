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    Мурило, Ал. Миранчук и Крыховяк – в старте «Локо» на матч с ЦСКА; Дзагоев, Марадишвили и Чалов выйдут с первых минут у гостей

    Стали известны стартовые составы «Локомотива» и ЦСКА на очный матч 29-го тура российской Премьер-лиги.

    «Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Чорлука, Мурило, Рыбус, Баринов, Крыховяк, Магкеев, Ал. Миранчук, Жоау Мариу, Эдер.

    ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Набабкин, Дивеев, Магнуссон, Щенников, Обляков, Дзагоев, Марадишвили, Влашич, Чалов.

    • Матч начнется в 20:30 по московскому времени.
    • По итогам 28 туров «Локо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, а ЦСКА – четвертое.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 19:19
    Комментарии2
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      Рейтинг: +557

      elessar arnor 31 минуту назад

      столько радости, когда нет аута Васина и малого Карпова

      0
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      Рейтинг: +8961

      Skull_Boy 39 минут назад

      Да ладно Дзагоев, 1-1

      0
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