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    Понсе и Ларссон – в старте «Спартака» на игру с «Ахматом», Глушаков – в основе у грозненцев

    Стали известны составы на матч 29-го тура между «Спартаком» и «Ахматом».

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов. Жиго, Гапонов, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Понсе, Ларссон.

    Запасные: Ребров, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Голосов, Мирзов, Маркитесов, Бакалюк, Тиль, Шильцов, Соболев.

    «Ахмат»: Городов, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Иванов, Глушаков, Ильин, Бериша, Швец, Силва.

    Запасные: Гудиев, Мелихов, Гиголаев, Адамов, Роши, Раванелли, Харин, Кадыров, Мбенг, Визеу.

    Встреча пройдет на «Открытии Арене», начало – в 18:00 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 17:11
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1211

      Puddle 5 минут назад

      На афишу цирка похоже

      0
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      Рейтинг: +915

      vsespartak01 > Puddle 3 минуты назад

      алармобораты сменили аватарки!выпустили собак!

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      Рейтинг: +849

      _Marqella_ 6 минут назад

      Сегодня Спартак не проиграет, состав боевой, Маслов на месте....)))

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      Рейтинг: +6399

      paracetamol 18 минут назад

      Глушаков отомстит!

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