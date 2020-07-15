Понсе и Ларссон – в старте «Спартака» на игру с «Ахматом», Глушаков – в основе у грозненцев

Стали известны составы на матч 29-го тура между «Спартаком» и «Ахматом».

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов. Жиго, Гапонов, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Понсе, Ларссон.

Запасные: Ребров, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Голосов, Мирзов, Маркитесов, Бакалюк, Тиль, Шильцов, Соболев.

«Ахмат»: Городов, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Иванов, Глушаков, Ильин, Бериша, Швец, Силва.

Запасные: Гудиев, Мелихов, Гиголаев, Адамов, Роши, Раванелли, Харин, Кадыров, Мбенг, Визеу.

Встреча пройдет на «Открытии Арене», начало – в 18:00 по московскому времени.