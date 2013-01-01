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    Гвардиола: «Я бы остался в «Манчестер Сити», даже если бы клуб опустили в Лигу 2»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал решение CAS отменить отстранение английского клуба из еврокубков.

    «Я уже говорил, что остался бы, и не имело значения, сыграем ли мы в Лиге чемпионов.

    Слышал, что кто-то хотел, чтобы нас опустили в Лигу 2 (прим. «Бомбардира» – четвертый по силе английский дивизион). В таком случае я бы все равно остался.

    Новый контракт? Клуб ждет сложнейший месяц. Если мы обыграем «Арсенал» в полуфинале Кубка Англии и выйдем в финал, то потом можно будет подумать о продлении контракта», – заявил Гвардиола.

    • Зимой УЕФА отстранил клуб из Манчестера на два сезона от еврокубков.
    • «Манчестер Сити» обжаловал решение через Спортивный арбитражный суд (CAS), который отменил решение Европейской футбольной ассоциации.

    Источник: The Independent

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    Сегодня, 08:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10295

      Cules2013 1 час назад

      Хитро ответил Пеп, как всегда. Да, он бы остался в клубе до конца контракта, даже, если были бы санкции. Но контракт истекает через год)

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