Гвардиола: «Я бы остался в «Манчестер Сити», даже если бы клуб опустили в Лигу 2»

Хитро ответил Пеп, как всегда. Да, он бы остался в клубе до конца контракта, даже, если были бы санкции. Но контракт истекает через год)
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал решение CAS отменить отстранение английского клуба из еврокубков.
«Я уже говорил, что остался бы, и не имело значения, сыграем ли мы в Лиге чемпионов.
Слышал, что кто-то хотел, чтобы нас опустили в Лигу 2 (прим. «Бомбардира» – четвертый по силе английский дивизион). В таком случае я бы все равно остался.
Новый контракт? Клуб ждет сложнейший месяц. Если мы обыграем «Арсенал» в полуфинале Кубка Англии и выйдем в финал, то потом можно будет подумать о продлении контракта», – заявил Гвардиола.
- Зимой УЕФА отстранил клуб из Манчестера на два сезона от еврокубков.
- «Манчестер Сити» обжаловал решение через Спортивный арбитражный суд (CAS), который отменил решение Европейской футбольной ассоциации.