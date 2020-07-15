Гвардиола: «Я бы остался в «Манчестер Сити», даже если бы клуб опустили в Лигу 2»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал решение CAS отменить отстранение английского клуба из еврокубков.

«Я уже говорил, что остался бы, и не имело значения, сыграем ли мы в Лиге чемпионов.

Слышал, что кто-то хотел, чтобы нас опустили в Лигу 2 (прим. «Бомбардира» – четвертый по силе английский дивизион). В таком случае я бы все равно остался.

Новый контракт? Клуб ждет сложнейший месяц. Если мы обыграем «Арсенал» в полуфинале Кубка Англии и выйдем в финал, то потом можно будет подумать о продлении контракта», – заявил Гвардиола.