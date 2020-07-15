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Джикия: «К VAR много вопросов. С ней в футболе что-то пропало»

15 июля 2020, 00:56
13

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказал отношение к видеоповторам в футболе. Система VAR, по мнению капитана, что-то отняла у игры.

«Не хочу обсуждать судей, но хотелось бы несколько слов сказать о системе VAR. К ней много вопросов. С ней в футболе что-то пропало.

Даже не могу сказать, что именно, но из-за использования видеоповторов в игре что-то изменилось. Возможно, это связано не с самим VAR, а с тем, как его применяют.

Есть вопросы к людям, просматривающим на экране те или иные эпизоды. Даже эксперты порой задаются вопросом: а чем они руководствуются, принимая то или иное решение? В общем, не все так просто», – сказал Джикия «Российской газете».

  • Джикия на прошлой неделе провел 100-й матч за «Спартак».
  • Команда в РПЛ идет 11-й.
  • В 18:00 по Москве «Спартак» начнет матч 29-го тура РПЛ против «Ахмата».

Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (13)
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AleSan4es
1594785414
Это все заговор против спартака
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piligrim1986
1594786836
не к ВАР, а к тем, кто им рулит
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rash1959
1594789247
Вчера повторяли 1/4 кубка Спартак - Цска, вот это судьи иванова беспредел, не ставит пенальти в добавочное время, за симуляцию карпова удаляет Понсе, не удаляет набабкина и ... много-много другого, ну вы помните. Нынешие ляпы кажутся цветочками.
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neveldomha
1594791712
Пропали голы из офсайда. Раньше их дохрена было.
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Давид59
1594795381
Всё очень просто. Теперь надо сдержанно относится как к забитым, так и к пропущенным мячам. Лишь после проверки ВАР можно дать волю эмоциям
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NewLife
1594796095
Когда судеек на ВАРе заменит беспристрастный искусственный интеллект, может тогда качество судейства улучшится.
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Cules2013
1594798000
Да ничего особо не пропало. Наоборот, надеялись, что пропадёт вся двусмысленность в футболе, но этого не случилось. Во многом, из-за того, что сами правила футбольные до сих пор не имеют чётких жёстких формулировок. И пока этого не изменят, определённые моменты ВАР будет также криво решать, как и раньше без него это было. Тем не менее, грубых судейских ошибок стало явно меньше. Почти полностью в небытие ушли голы с оффсайдов и незамеченные провокации, и нарушения на красную.
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ivany4
1594800448
ВАР хорошая и нужная штука. Просто попала в руки мздоимцев и дикарей. Вот и вертят как хотят. А где система определения взятия ворот??? Пора на поле оставлять "болванчика" со свистком, а судить и выносить решения по телеметрии матча. Процент ошибок упадет процентов на 90.
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paracetamol
1594828643
Пропали левые пенальти в пользу свиней и коней.
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Sviro
1594832523
Думается, VAR сократит судейский беспердел намного!!
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