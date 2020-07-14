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    Джикия: «К VAR много вопросов. С ней в футболе что-то пропало»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказал отношение к видеоповторам в футболе. Система VAR, по мнению капитана, что-то отняла у игры.

    «Не хочу обсуждать судей, но хотелось бы несколько слов сказать о системе VAR. К ней много вопросов. С ней в футболе что-то пропало.

    Даже не могу сказать, что именно, но из-за использования видеоповторов в игре что-то изменилось. Возможно, это связано не с самим VAR, а с тем, как его применяют.

    Есть вопросы к людям, просматривающим на экране те или иные эпизоды. Даже эксперты порой задаются вопросом: а чем они руководствуются, принимая то или иное решение? В общем, не все так просто», – сказал Джикия «Российской газете».

    • Джикия на прошлой неделе провел 100-й матч за «Спартак».
    • Команда в РПЛ идет 11-й.
    • В 18:00 по Москве «Спартак» начнет матч 29-го тура РПЛ против «Ахмата».

    Источник: «Российская газета»

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