Джикия: «К VAR много вопросов. С ней в футболе что-то пропало»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказал отношение к видеоповторам в футболе. Система VAR, по мнению капитана, что-то отняла у игры.

«Не хочу обсуждать судей, но хотелось бы несколько слов сказать о системе VAR. К ней много вопросов. С ней в футболе что-то пропало.

Даже не могу сказать, что именно, но из-за использования видеоповторов в игре что-то изменилось. Возможно, это связано не с самим VAR, а с тем, как его применяют.

Есть вопросы к людям, просматривающим на экране те или иные эпизоды. Даже эксперты порой задаются вопросом: а чем они руководствуются, принимая то или иное решение? В общем, не все так просто», – сказал Джикия «Российской газете».