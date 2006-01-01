«Барселона» приостановила переговоры с «Интером» по трансферу Лаутаро

Не хило так 111 млн, у них же есть француз за 120 млн, который то играет, то на банке сидит.
Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу рассказал о ситуации с трансфером нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.
«Переговоры по Лаутаро пока приостановлены. Мы общались с «Интером» несколько недель назад, а сейчас оцениваем ситуацию. Подождeм завершения сезона», – сказал Бартомеу.
- Отступные в контракте аргентинца – 111 миллионов евро.
- В текущем сезоне 22-летний форвард забил 17 голов и сделал пять ассистов в 38 матчах за «Интер».