«Барселона» приостановила переговоры с «Интером» по трансферу Лаутаро

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу рассказал о ситуации с трансфером нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.

«Переговоры по Лаутаро пока приостановлены. Мы общались с «Интером» несколько недель назад, а сейчас оцениваем ситуацию. Подождeм завершения сезона», – сказал Бартомеу.