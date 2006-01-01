Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    2 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?

    «Барселона» приостановила переговоры с «Интером» по трансферу Лаутаро

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу рассказал о ситуации с трансфером нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.

    «Переговоры по Лаутаро пока приостановлены. Мы общались с «Интером» несколько недель назад, а сейчас оцениваем ситуацию. Подождeм завершения сезона», – сказал Бартомеу.

    • Отступные в контракте аргентинца – 111 миллионов евро.
    • В текущем сезоне 22-летний форвард забил 17 голов и сделал пять ассистов в 38 матчах за «Интер».

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:29
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +867

      LOKOfanatik19 5 минут назад

      Не хило так 111 млн, у них же есть француз за 120 млн, который то играет, то на банке сидит.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77772
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru